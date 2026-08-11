В Британии отметили перелом в войне и утрату доверия к Путину

Нил Кромптон. Фото: gov.uk

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон заявил, что инициатива в войне перешла на сторону Украины. По его словам, благодаря колоссальным потерям оккупантов, ударам по Крыму, российским НПЗ и теневому флоту ход боевых действий претерпел перелом. В настоящее время стратегическое положение РФ продолжает стремительно ухудшаться.

Об этом Нил Кромптон сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Война в Украине

"Исходя из моего анализа ситуации, который разделяют мои коллеги в Лондоне, мне кажется, что в течение последних нескольких месяцев, скажем, с конца зимы, которая, очевидно, является очень сложным периодом, траектория войны изменилась. Поэтому я считаю, что это имеет три аспекта", — отметил Кромптон.

Посол говорит, что на восточном фронте, в частности в Донецкой области, продолжается изнурительная война, в ходе которой Силы обороны наносят оккупационной армии чрезвычайно высокие потери. Британский посол привёл данные руководства штабов, согласно которым только в июле были убиты или тяжело ранены 42 700 российских военнослужащих, тогда как в мае и апреле эта цифра составляла 35 000 в месяц, а в июне была несколько меньше.

Кромптон сравнил эти показатели с официальными советскими потерями в Афганистане, которые составляли 15 000 человек.

"Президент Путин очень ловко заявляет, что он быстро продвигается вперёд. Но наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле ползла быстрее, чем российские вооружённые силы. И это происходит за огромную цену. Но я считаю, что настоящая большая перемена заключается в усилении и эффективности украинских ударов средней и большой дальности", — говорит он.

В частности, атаки на оккупированный Крым вынудили Путина объявить чрезвычайное положение. Из-за ущерба, нанесенного военным линиям снабжения, российские отдыхающие больше не ездят на полуостров, а гражданские лица вынуждены уезжать. По словам Кромптона, для Москвы это политически сложная ситуация.

Кроме того, прекращение судоходства через Азовское море и Керченский пролив имеет определенную эффективность, что является очень важным развитием событий. Новым измерением посол назвал дип-страйки.

"Мне нравится, как об этом говорит президент Зеленский. Он говорит, что Украина не хочет наносить удары по российскому гражданскому населению, но российские гражданские лица должны ощутить политические последствия войны. Поэтому мы все видели парад — указ президента Зеленского, который разрешил провести этот парад", — отметил он.

В то же время удары по российским НПЗ и теневому флоту наносят реальный ущерб экономике РФ, результатом чего уже стали очереди за бензином в Москве и других городах.

Несмотря на существующие проблемы с противовоздушной обороной, нехваткой систем Patriot и боями в городах, международные издания массово пишут о преимуществе Украины, хотя еще осенью Путин продвигал нарратив о ее неизбежном поражении

На международной арене стратегическое положение РФ также ухудшилось. По словам посла, НАТО расширилось, европейские страны увеличивают оборонные расходы, а на саммите НАТО в Анкаре Альянс принял решение финансировать оборонный бюджет Украины на следующие два года.

"И Путин, на мой взгляд, теряет доверие в международном сообществе. Поэтому его не только считают тем, кто не выиграет войну, но и тем, кто многое потерял... Я считаю, что его относительное стратегическое положение ухудшилось", — добавил Кромптон.

Как писали Новини.LIVE, министр обороны Великобритании Уэс Стритин призвал страны-союзники ускорить поставки ракет для укрепления ПВО Украины.

Кроме того, Кромптон заявил, что Великобритания планирует в ближайшее время организовать визит премьер-министра в Украину. В то же время в Лондоне рассматривают и возможность приезда в Киев короля, который внимательно следит за событиями в Украине.