Графики отключений на завтра, 28 сентября, от Укрэнерго

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В субботу, 28 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, народный депутат рассказал, сколько придется платить потребителям в случае повышения тарифов.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.