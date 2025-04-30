Воздушная тревога в Украине 30 апреля из-за взлета МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 30 апреля. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Что известно

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", — говорится в сообщении в 03:24.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:26 сигнал тревоги по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали дронами Харьков. В городе были зафиксированы пожары, разрушения и десятки пострадавших.

Также мы писали, что в ночь с 29 на 30 апреля россияне ударили дронами по Днепру. Были повреждены частные дома, есть пострадавший и погибший.