Воздушная тревога в Украине 30 апреля из-за взлета МиГ-31К

В Украине объявили масштабную тревогу — что произошло
Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 30 апреля. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Что известно
"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", — говорится в сообщении в 03:24.
В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:26 сигнал тревоги по всей Украине.
Напомним, что поздно вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали дронами Харьков. В городе были зафиксированы пожары, разрушения и десятки пострадавших.
Также мы писали, что в ночь с 29 на 30 апреля россияне ударили дронами по Днепру. Были повреждены частные дома, есть пострадавший и погибший.
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