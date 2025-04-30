Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине объявили масштабную тревогу — что произошло arrow

В Украине объявили масштабную тревогу — что произошло

30 апреля 2025 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Украине 30 апреля из-за взлета МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 30 апреля. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Что известно

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", — говорится в сообщении в 03:24.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили взлет МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:26 сигнал тревоги по всей Украине.

Повітряна тривога в Україні 30 квітня через зліт МіГ-31К - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали дронами Харьков. В городе были зафиксированы пожары, разрушения и десятки пострадавших.

Также мы писали, что в ночь с 29 на 30 апреля россияне ударили дронами по Днепру. Были повреждены частные дома, есть пострадавший и погибший.

обстрелы воздушная тревога ракеты война в Украине Россия МиГ-31К
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама