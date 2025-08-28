Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 02:24
Воздушная тревога в Украине 28 августа
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили почти по всей Украине прямо сейчас, в ночь на 28 августа. Россияне атакуют нашу страну дронами, а также запустили ракеты.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Тревога в Украине в ночь на 28 августа

Отметим, что этой ночью россияне массированно атакуют дронами Украину. Вражеские беспилотники были слышны не только в Киеве, но и в других областях.

Кроме того, сейчас известно об угрозе применения баллистического вооружения. В частности, военные зафиксировали несколько ракет.

Повітряна тривога в Україні 28 серпня - фото 1
Информация от Воздушных сил об угрозе

Где объявили тревогу

По состоянию 02:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается почти везде, за исключением нескольких областей.

Повітряна тривога в Україні 28 серпня - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что вечером, 27 августа, в Сумах прогремел мощный взрыв. Военные предупреждали жителей об угрозе применения дронов.

Также мы писали, что взрывы вечером были слышны Днепре и Запорожье. Тоже по причине атаки дронов РФ.

война обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации