Воздушная тревога в Украине 28 августа

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили почти по всей Украине прямо сейчас, в ночь на 28 августа. Россияне атакуют нашу страну дронами, а также запустили ракеты.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Тревога в Украине в ночь на 28 августа

Отметим, что этой ночью россияне массированно атакуют дронами Украину. Вражеские беспилотники были слышны не только в Киеве, но и в других областях.

Кроме того, сейчас известно об угрозе применения баллистического вооружения. В частности, военные зафиксировали несколько ракет.

Информация от Воздушных сил об угрозе

Где объявили тревогу

По состоянию 02:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается почти везде, за исключением нескольких областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что вечером, 27 августа, в Сумах прогремел мощный взрыв. Военные предупреждали жителей об угрозе применения дронов.

Также мы писали, что взрывы вечером были слышны Днепре и Запорожье. Тоже по причине атаки дронов РФ.