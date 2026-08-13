В Украину вернули тела 261 погибшего военнослужащего

Специалисты Красного Креста. Фото: Координационный штаб

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. Репатриация была проведена в рамках договоренностей о возвращении тел погибших.

Об этом сообщает Координационный штаб, передает Новини.LIVE.

В Украину вернули тела погибших

Теперь специалистам предстоит установить личности погибших. Для этого следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры и исследования.

Грузовики с телами военных. Фото: Коордштаб

Возвращение тел стало результатом работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Специалисты Красного Креста. Фото: Координационный штаб

К процессу также присоединился Международный комитет Красного Креста.

Грузовики с телами военных. Фото: Координационный штаб

По прибытии в Украину тела доставляют в специализированные государственные учреждения, где их передают правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабной войны зафиксировано не менее 345 случаев казни украинских военных, сдавшихся в плен. По его словам, Украина также располагает данными о 375 гражданах, погибших во время пребывания в российском плену.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец заявлял о готовности Украины возвращать своих граждан из российского плена. Украинская сторона подчеркивает, что процесс обменов и репатриации зависит от договоренностей с Россией и фактической готовности ее стороны передавать пленных.