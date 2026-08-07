В Украине уже 22-й день подряд продолжались митинги против отставки Федорова
В четверг, 6 августа, в различных городах Украины уже 22-й день подряд проходили массовые митинги с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Украинцы продолжают выходить на центральные площади и улицы, держа в руках картонные плакаты с призывами вернуть Федорова.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на украинские СМИ.
Митинги против увольнения Федорова продолжаются уже 22 дня
Сегодня акции протеста прошли как минимум в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и не только. Отметим, что митинги проходят из-за решения президента Украины Владимира Зеленского не восстанавливать Михаила Федорова в должности министра обороны.
В частности, в Днепре к акции присоединились около 30 человек, и они впервые провели мероприятие у здания Днепровского городского совета. Акция началась с минуты молчания в память о погибших защитниках и защитницах Украины, после чего присутствующие спели государственный гимн и вышли с картонными плакатами.
В других городах ситуация была схожей, и люди также традиционно демонстрировали плакаты с определенными лозунгами. Например:
- "НЕТ — коррупции, ДА — Федорову";
- "Я же не ЛОХ";
- "Источником власти является народ";
- "Освобождайте пленных, а не Федорова";
- "Голоса слышны только на картоне".
Кроме того, как в Киеве, так и в других городах Украины участники митинга с помощью проектора смотрели стрим волонтера Сергея Стерненко, который в прямом эфире взял интервью у Михаила Федорова.
Люди🫶🏻 pic.twitter.com/dtAqgGU9YP— Serhii Sternenko (@sternenko) 6 августа 2026
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Михаил Федоров заявил, что не планирует уходить с государственной службы и переходить в бизнес, пока в Украине идет война. Он подчеркнул, что не имеет никакого морального права заниматься другими делами.
Также 31 июля мы писали, что боец с позывным "Тень" прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к митингам против отставки Федорова.
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