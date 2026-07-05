В Украине появится Пантеон: где его разместят

Киево-Печерская лавра. Фото: Wikimedia Commons

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Украине откроют Пантеон. Он будет расположен на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Соответствующее постановление принял Кабмин.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщил Украинский институт национальной памяти, передает Новини.LIVE.

Что известно о создании Пантеона

Постановление разработал Украинский институт национальной памяти. Оно стало следующим шагом в рамках крупного проекта по созданию Украинского национального пантеона.

Теперь институту предстоит определиться с общей концепцией и структурой будущего Пантеона. Ученые помогут организовать процесс, решат, как именно чтить память героев, и проведут открытые обсуждения с экспертами и населением.

Кроме того, институт совместно с Министерством иностранных дел проверит списки выдающихся украинцев и членов их семей, похороненных за рубежом. Специалисты определят, чьи именно останки следует вернуть на Родину, чтобы перезахоронить в Пантеоне. Речь идет о борцах за независимость и людях, оставивших значительный след в истории и культуре нашей страны.

Министерство культуры, курирующее Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», выберет конкретное место для мемориала. К конкурсу на выбор лучшего архитектурного проекта Украинского национального пантеона присоединятся государственные служащие, архитекторы, историки, искусствоведы, а также представители религиозных общин и общественности.

Государство полностью профинансирует строительство, обустройство и дальнейшее содержание Пантеона в составе Киево-Печерской лавры. Для этого будут выделены средства из бюджета, а также привлечены другие законные источники финансирования.

Ранее «Новости.LIVE» сообщал, что Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона. Документ предусматривает создание в Киеве общенационального мемориального комплекса для чествования выдающихся украинцев, которые боролись за свободу и независимость государства. Кроме того, он определяет порядок почетных перезахоронений и установки кенотафов.

Также Новини.LIVE писал, что Верховная Рада приняла законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона. Его поддержали 287 народных депутатов. По мнению главы государства Владимира Зеленского, это важный шаг для чествования украинских героев и укрепления общественного единства.