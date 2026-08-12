В Украине ликвидировали почти сотню мошеннических колл-центров

Правоохранители во время разоблачения мошеннических колл-центров. Фото: Нацполиция

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Украине в рамках масштабной спецоперации СБУ и Нацполиции прекратили работу 94 мошеннических колл-центров. Правоохранители провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов в различных регионах страны. В ходе следственных действий изъяли тысячи единиц техники, наличные деньги, криптокошельки, банковские карты, автомобили и другие ценности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в среду, 12 августа.

Разоблачение колл-центров в Украине. Фото: Нацполиция

В Украине прекратили работу 94 мошеннических колл-центров

По словам Руслана Кравченко, только с начала прошлой недели правоохранители провели 411 обысков, пресекли деятельность 94 таких центров и ликвидировали 1794 рабочих места операторов.

Следственные действия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковской области и других регионах Украины.

Что изъяли во время обысков

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.

Также изъято 22 транспортных средства. Среди них — Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а также мотоциклы BMW.

Кроме того, правоохранители обнаружили более 2 млн долларов США, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado и Certina, а также другие ювелирные изделия.

Как работали мошеннические колл-центры

По словам Кравченко, схемы различались, однако их общей целью было завладение чужими деньгами.

Организаторы набирали операторов, владеющих иностранными языками, и обучали их по специально подготовленным сценариям. Во многих случаях сотрудников также проверяли на полиграфе, пытаясь уберечь преступную деятельность от разоблачения.

Одни участники схем представлялись консультантами по выгодным инвестициям, другие заманивали людей на фальшивые торговые платформы. Еще одна схема предусматривала повторное обманывание людей, которые уже потеряли деньги из-за мошенников: им предлагали якобы помочь вернуть утраченные инвестиции.

Для повышения доверия злоумышленники использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и государственных органов, а также применяли технологии deepfake.

В отдельных случаях после потери сбережений потерпевших убеждали брать кредиты, одалживать деньги и продавать имущество.

Полученные средства переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Доходы вкладывали в элитную недвижимость, землю, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.

Сколько людей пострадали от мошенничества

Среди потерпевших — граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии.

По предварительной оценке, им нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн грн.

Для ликвидации транснациональных мошеннических структур украинские правоохранители сотрудничают с иностранными партнерами в рамках международных совместных следственных групп.

На данный момент 26 лицам уже предъявлено подозрение. В дальнейшем следователи будут анализировать изъятые массивы данных, устанавливать всех потерпевших, организаторов и полный круг лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров.

Скриншот сообщения Руслана Кравченко/Facebook

Скриншот сообщения Руслана Кравченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно офицеру Генштаба ВСУ было предъявлено подозрение в получении 14 тысяч долларов неправомерной выгоды за влияние на прохождение военной службы. По данным следствия, сначала она предлагала за 7–10 тысяч долларов содействовать переводу военнослужащего из боевой части в тыловое подразделение, а впоследствии — оформить ему III группу инвалидности для увольнения со службы.

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая под видом покупки криптовалюты выманивала деньги у людей. Злоумышленники создали фейковую сеть обменников с настоящим офисом, сайтом, Telegram-каналом и зарегистрированной торговой маркой, а для завоевания доверия клиентов иногда возвращали небольшие суммы и выдавали поддельные расписки. В ходе масштабных обысков в июле в семи регионах Украины было изъято более 20 млн грн наличными.