Взрывы в Сумах 28 марта

Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Взрывы в Сумах были слышны прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 марта. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Сумах в ночь с 28 на 29 марта

"В Сумах слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 23:56.

Перед этим военные предупреждали, в каких областях есть угроза применения дронов. В частности, по состоянию на 23:45 информация была следующая:

БпЛА на Сумщине, курс — западный;

БпЛА на Киевщине, курс — западный/ юго-западный;

БпЛА на Полтавщине, курс — южный;

БпЛА на Черкасщине, курс — юго-западный;

БпЛА на Днепропетровщине, курс — западный;

БпЛА на Кировоградщине, курс — северо-западный;

БпЛА на Черниговщине, курс — западный;

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Напомним, что около часа назад в Киеве раздавались звуки взрывов. В столице на фоне атаки дронов работало ПВО.

Также мы сообщали, что враг вечером, 28 марта, атаковал ударными беспилотниками город Днепр. По последним данным, известно о 4 погибших, а количество пострадавших возросло до 15.