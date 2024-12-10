Временное правительство Сирии возглавил Мохаммед аль-Башир

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мохаммед аль-Башир. Фото: APA

Временным премьер-министром Сирии стал Мохаммед аль-Башир. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает издание Al Jazeera во вторник, 10 декабря.

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В Сирии назначили временно исполняющего обязанности премьер-министра — им стал Мохаммед аль-Башир, который возглавит эту должность до 1 марта 2025 года. О том, что он станет главой переходного правительства, политик объявил самостоятельно.

Известно, что Башир имеет тесные связи с группировкой "Тахрир Аль-Шам", которая возглавила последнее наступление против президента Сирии Башара Асада, его также называют соратником лидера ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Он также является главой "Правительства спасения" Сирии, которое действовало на подконтрольных сирийской оппозиции территориях, в частности в провинции Идлиб.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях.

Ранее мы писали о том, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии. Процесс осуществляется при помощи военно-транспортной авиации и кораблей.