Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Сирии назначили исполняющего обязанности премьера — СМИ arrow

В Сирии назначили исполняющего обязанности премьера — СМИ

10 декабря 2024 18:46
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Временное правительство Сирии возглавил Мохаммед аль-Башир
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мохаммед аль-Башир. Фото: APA
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Временным премьер-министром Сирии стал Мохаммед аль-Башир. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает издание Al Jazeera во вторник, 10 декабря.

Читайте также:

Кто будет временно исполнять обязанности премьер-министра Сирии

В Сирии назначили временно исполняющего обязанности премьер-министра — им стал Мохаммед аль-Башир, который возглавит эту должность до 1 марта 2025 года. О том, что он станет главой переходного правительства, политик объявил самостоятельно.

Известно, что Башир имеет тесные связи с группировкой "Тахрир Аль-Шам", которая возглавила последнее наступление против президента Сирии Башара Асада, его также называют соратником лидера ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Он также является главой "Правительства спасения" Сирии, которое действовало на подконтрольных сирийской оппозиции территориях, в частности в провинции Идлиб.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях.

Ранее мы писали о том, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии. Процесс осуществляется при помощи военно-транспортной авиации и кораблей.

Сирия повстанцы війна восток Башар Асад

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:09 Военные получат награду за уничтоженную технику РФ через Армию+

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

18:56 Украинцы могут дорого продать монеты — на что обратить внимание

18:50 Пограничники показали видео уничтожения боевой техники россиян

18:46 В Сирии назначили исполняющего обязанности премьера — СМИ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:35 В ОВА показали последствия удара россиян по Запорожью

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

18:23 Зеленский отреагировал на атаку россиян на Запорожье

18:20 Кто такие "титушки" в Грузии, и связаны ли они с Украиной

18:19 В Одессе хотели заработать на уничтоженных Россией домах — детали

19:09 Военные получат награду за уничтоженную технику РФ через Армию+

18:56 Украинцы могут дорого продать монеты — на что обратить внимание

18:50 Пограничники показали видео уничтожения боевой техники россиян

18:46 В Сирии назначили исполняющего обязанности премьера — СМИ

18:35 В ОВА показали последствия удара россиян по Запорожью

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

18:23 Зеленский отреагировал на атаку россиян на Запорожье

18:20 Кто такие "титушки" в Грузии, и связаны ли они с Украиной

18:19 В Одессе хотели заработать на уничтоженных Россией домах — детали

17:55 Налог на землю — кому не нужно платить в 2025 году

17:52 Туск назвал сроки, когда Украина и РФ могут провести переговоры

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника