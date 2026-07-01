В ряде областей Украины закрыли АЗС из-за угрозы обстрела

Заправка автомобиля на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила, что во нескольких регионах Украины временно закрыла свои заправки. Ограничения будут действовать до утра 2 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление АЗК WOG.

Почему в Украине закроют заправки WOG

На странице в Facebook компания заявила, что особый режим работы вводится в связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов.

Поэтому работу сети АЗК WOG ограничат в таких регионах, как:

Киев и Киевская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область;

Херсонская область;

часть Полтавской области.

Также в сети АЗК WOG уточнили, какие именно будут ограничения:

АЗК не будут работать в период с 21:00 до 07:00 (в ночь с 1 на 2 июля);

в ночное время все наружное освещение на АЗК будет отключено;

во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе через сервис дистанционной заправки WOG PAY Пальне.

"Проверить актуальный график работы АЗС и возможность дистанционной заправки через сервис WOG PAY Пальне в ночное время можно в приложении WOG PRIDE и на сайте wog.ua. Также, учитывая ситуацию с безопасностью, WOG рекомендует не оставлять автомобили и не планировать ночлег крупногабаритного транспорта вблизи АЗК", — резюмировали в сети.

Сообщения АЗК WOG. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Он призвал людей быть осторожными и пользоваться укрытиями.

Также мы писали, что в ночь на 1 июля россияне атаковали сразу 5 АЗС в Днепропетровской области. В результате атаки вспыхнули пожары, оборудование было полностью уничтожено.