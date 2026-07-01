В ряде областей Украины закрыли АЗС из-за угрозы обстрела
Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила, что во нескольких регионах Украины временно закрыла свои заправки. Ограничения будут действовать до утра 2 июля.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление АЗК WOG.
Почему в Украине закроют заправки WOG
На странице в Facebook компания заявила, что особый режим работы вводится в связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов.
Поэтому работу сети АЗК WOG ограничат в таких регионах, как:
- Киев и Киевская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Харьковская область;
- Запорожская область;
- Днепропетровская область;
- Херсонская область;
- часть Полтавской области.
Также в сети АЗК WOG уточнили, какие именно будут ограничения:
- АЗК не будут работать в период с 21:00 до 07:00 (в ночь с 1 на 2 июля);
- в ночное время все наружное освещение на АЗК будет отключено;
- во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе через сервис дистанционной заправки WOG PAY Пальне.
"Проверить актуальный график работы АЗС и возможность дистанционной заправки через сервис WOG PAY Пальне в ночное время можно в приложении WOG PRIDE и на сайте wog.ua. Также, учитывая ситуацию с безопасностью, WOG рекомендует не оставлять автомобили и не планировать ночлег крупногабаритного транспорта вблизи АЗК", — резюмировали в сети.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Он призвал людей быть осторожными и пользоваться укрытиями.
Также мы писали, что в ночь на 1 июля россияне атаковали сразу 5 АЗС в Днепропетровской области. В результате атаки вспыхнули пожары, оборудование было полностью уничтожено.
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