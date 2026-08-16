В России признали обострение экономических проблем из-за войны

Женщина в российском магазине. Фото: российские СМИ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Российский государственный банк ВЭБ.РФ признал, что страна не сможет победить в длительном экономическом противостоянии с Западом, пока Украина получает международную поддержку. Экономист банка Андрей Клепач заявил о технологическом отставании РФ, сокращении инвестиций и росте расходов, а также допустил возможность будущего социального кризиса в стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

В России заявили о поражении в войне на истощение

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач во время сессии Никитского клуба заявил, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию в мире. По его словам, Москва уступает не только США и Китаю, но и в отдельных сферах — даже Украине.

Экономист отметил, что санкции и ограничения со стороны западных стран увеличивают расходы российской экономики. Дополнительное давление создают украинские удары по российским портам, инфраструктурным объектам, химическим предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам.

Клепач также признал, что ожидания Кремля относительно обвала украинской экономики не оправдались.

"В этой войне на изнурение мы не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас растут расходы", — заявил он.

По словам экономиста, украинская экономика, несмотря на масштабные разрушения и демографические проблемы, продолжает функционировать благодаря значительной финансовой поддержке со стороны западных государств.

Экономика России перешла к спаду

Клепач заявил, что после периода экономического роста в 2023–2024 годах в 2026 году российская экономика перешла к спаду.

Одной из главных проблем он назвал резкое сокращение инвестиций. В то же время ряд гражданских отраслей российской промышленности, по его словам, уже находится в состоянии рецессии.

Среди секторов, столкнувшихся с трудностями, экономист назвал авиационную промышленность, производство строительных материалов, легкую и пищевую промышленность.

Дополнительное негативное влияние, по мнению Клепача, оказывает жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России. Он считает, что действия российского регулятора могут быть причиной как минимум половины экономического спада.

В РФ допустили социальный кризис

Клепач считает, что накопление экономических проблем в конечном итоге может привести Россию к социальному кризису. По его словам, такой сценарий может реализоваться неожиданно — в момент, когда общество и власть не будут к нему готовы.

Экономист провел параллель с событиями 1917 года в России. Он отметил, что Февральская революция также стала неожиданностью для многих современников.

В то же время Клепач не прогнозирует полного экономического краха России. По его мнению, страна сможет избежать коллапса, однако ее технологическое и экономическое отставание от других государств будет продолжать увеличиваться.

"Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими из этого последствиями", — подытожил экономист.

Новини.LIVE писали, что дефицит федерального бюджета России за январь–июль 2026 года достиг 6,46 трлн рублей. В июле дефицит средств вырос ещё на 724 млрд рублей, тогда как общие государственные расходы за семь месяцев составили 28,6 трлн рублей. В то же время доходы РФ от нефти и газа сократились на 17%.

Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на это, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласна на прекращение боевых действий на нынешней линии фронта в Украине. По его словам, Россия не заинтересована во временном перемирии или замораживании войны, настаивая на прекращении боевых действий только в рамках "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования".