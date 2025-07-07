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Главная Новости дня В СНБО подтвердили атаку на Краснозаводской химзавод в России

В СНБО подтвердили атаку на Краснозаводской химзавод в России

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:11
В Московской области атакован Краснозаводской химический завод — ЦПД СНБО
Дрон летит на завод. Фото: кадр из видео

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, сообщил об успешной атаке по военному объекту в Московской области России. По его словам, целью стал Краснозаводской химический завод — предприятие, производящее взрывчатые вещества, порохи и компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram.

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Как отметил Коваленко, этот завод является важной частью технологической цепи снабжения вооруженных сил РФ — в частности, в сфере изготовления артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Официальные российские источники традиционно не комментируют степень повреждений, однако известно, что именно Краснозаводской химический завод имеет стратегическое значение в обеспечении армии России.

Добавим, что этот завод уже не впервые под атакой беспилотников. Последний раз в соцсетях сообщали о взрывах на объекте в январе 2025 года.

Напомним, утром 7 июля в соцсетях россияне начали массово публиковать видео и фото атак дронов на Красно заводской завод. Отмечалось, что объект атаковало не менее десяти дронов.

Также несколько дней назад в России взорвался магистральный газопровод в результате чего российская армейская бригада осталась без газа и воды.

взрыв завод химический завод Россия беспилотник
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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