В ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв: 3 человека погибли, 21 пострадал

Спасатели России. Фото: спасательная служба России

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Вечером 1 августа в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на Кудринской площади. После взрыва в здании возник пожар, а к месту происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в центре Москвы

В результате взрыва погибли три человека, еще 21 человек получил ранения. Позже российские Telegram-каналы распространили предварительную версию о том, что причиной взрыва могла стать утечка газа. По данным Mash, в больницы были госпитализированы несколько пострадавших, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пост российского Telegram-канала Baza. Фото: скриншот

Также, по информации Telegram-канала "Осторожно, новости", после инцидента в районе Кудринской площади перекрыли движение транспорта. Кроме того, был отменен велофестиваль на Садовом кольце, официальной причиной назвали "технические обстоятельства". Официального подтверждения причин взрыва и окончательного числа погибших и пострадавших на данный момент нет.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Российские СМИ также сообщают, что в ресторане Balzi Rossi, где произошел взрыв, якобы праздновали день рождения генерала. Также возле заведения, по их данным, были припаркованы автомобили с черными военными номерами и автобус Росгвардии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела серию ударов по военным и логистическим объектам России. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающая инфраструктура и логистические узлы в оккупированном Крыму, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных объектов на территории России и во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей были Рязанский нефтеперерабатывающий завод, база катеров Черноморского флота РФ и радиолокационная станция, которые использовались для обеспечения российской военной инфраструктуры.