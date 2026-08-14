В Польше спецслужбы РФ планировали убить рэпера Kyivstoner

Рэпер Kyivstoner. Фото: kyivstoner/Instagram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Рэпер и видеоблогер Kyivstoner, возможно, стал жертвой покушения в Польше. По данным польских СМИ, его убийство якобы готовил киллер, нанятый российскими спецслужбами. Накануне польские правоохранители задержали россиянина, которого подозревают в подготовке убийства гражданина США и Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

В Польше готовили убийство Kyivstoner

Речь идет о Слевине Дадяне, известном под псевдонимом Kyivstoner. Согласно приведенным в материале данным, его настоящее имя — Альберт Васильев.

Ранее Федеральная служба безопасности России обвинила Васильева в надзоре и координации логистики поставок беспилотников в Московскую область. По версии российской стороны, эти дроны должны были использоваться для атак на стратегические объекты в Москве и ее окрестностях.

По данным РФ, беспилотники должны были контрабандой перевозиться из Словакии через Польшу и Беларусь. Музыканта внесли в российский список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Кремль также утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам Васильев эти обвинения отрицает.

Что известно о Kyivstoner

Слевин Дадян приобрел популярность благодаря коротким юмористическим видео, которые публиковал в интернете. Он был одним из основателей известной украинской группы "Грибы".

Впоследствии Дадян начал сольную карьеру, в частности под псевдонимом Kyivstoner. Также он снимался в фильмах. После начала полномасштабного вторжения России в Украину рэпер публично осудил российскую агрессию.

До 2022 года Васильев много времени проводил в Москве, где сотрудничал с российским рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста. Из-за своей деятельности в РФ ещё после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Kyivstoner становился объектом критики в украинском медиапространстве.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Васильев вместе с женой и маленьким сыном уехал из Киева в США. Там он пробыл следующие два года.

С 2024 года он публично заявляет, что проживает с семьёй в Словакии. Рэпер продолжает музыкальную деятельность, а также занимается киберспортом.

По его словам, у него есть американский паспорт на имя Слевин Дадян.

Что известно о задержании подозреваемого в покушении на Kyivstoner

Накануне стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с полицией задержало россиянина. По данным польских правоохранителей, мужчина по указанию российских разведывательных служб готовил убийство гражданина США и Украины.

По информации RMF FM, мужчину задержали в Варшаве. Издание также отмечает, что он является выходцем из Донбасса.

Ранее в России рэпера обвиняли в помощи СБУ в подготовке атак. Кроме того, на российском телевидении рэперу публично угрожали убийством.

Новини.LIVE сообщали, что 13 августа 2026 года польские спецслужбы задержали россиянина, которого, по данным властей, завербовали для убийства гражданина Украины и США. Покушение по заданию российских спецслужб планировали совершить в Варшаве. Благодаря совместной операции польских спецслужб и полиции преступление удалось предотвратить.

Новини.LIVE также писали, что в Польше бывшего профессионального бойца ММА обвиняют в жестоком избиении гражданина Украины. Пострадавший получил тяжелые травмы головы и после операции находился в критическом состоянии. Нападающему, признавшему свою вину, грозит от трех до 20 лет лишения свободы.