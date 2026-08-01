В Польше неизвестный мужчина избил женщину за украинский язык

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: кадр из видео

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В польском городе Гдыня злоумышленник напал на 40-летнюю украинку прямо на улице. Мужчина неожиданно ударил женщину палкой по голове сразу после того, как та начала записывать голосовое сообщение на родном языке. Потерпевшая травмировалась, но госпитализация ей не потребовалась.

Об этом 31 июля сообщило Wiadomości, передает Новини.LIVE.

Нападение средь бела дня и розыск нападавшего

Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Желязной, когда женщина возвращалась с работы. Нападавший подошел к пешеходке со спины, дважды ударил ее деревянной палкой по затылку, а затем сразу же скрылся. Пострадавшая даже не видела злоумышленника, так как тот напал сзади.

Врачи осмотрели потерпевшую и наложили ей швы на рану. Женщина будет лечиться амбулаторно. Ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители осмотрели место нападения, собрали доказательства, опрашивают свидетелей и разыскивают нападавшего. Доказательств того, что избиение произошло именно из-за национальности женщины, пока нет. Правда, случаи агрессии на почве национальной ненависти в Польше происходят уже не впервые. По словам заместителя министра внутренних дел страны Чеслава Мрочека, количество таких правонарушений выросло более чем на 30%.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на соцсети и заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве сообщал, что в Польше молодые украинцы подверглись нападению из-за своего украинского акцента. Нападавшие избили пару прямо посреди торгового центра. Потерпевшие травмировались.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуба Длубача писал об избрании меры пресечения подозреваемым в нападении на украинскую супружескую пару в Польше. Двое фигурантов будут находиться под стражей. Еще одного подозреваемого в избиении разыскивают.