В Польше назвали "безумием" критику передачи ракет Patriot Украине

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: Reuters

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик резко отреагировал на критику со стороны бывшего главы ведомства Мариуша Блащака в связи с возможной передачей Украине ракет для систем Patriot. Он заявил, что передача двух-трех ракет не ослабит польскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

В Польше ответили на критику передачи ракет Украине

Цезарий Томчик заявил, что аргументы о якобы ослаблении польской ПВО из-за передачи Украине нескольких ракет являются безосновательными.

"Если мы действительно считаем, что Польша каким-то образом потеряет свои возможности, передав две или три ракеты в пользу украинской системы, то это означает, что только сумасшедший придумывает такие аргументы", — сказал заместитель министра.

По его словам, многие воздушные угрозы, которые впоследствии могут достичь Польши, сначала находятся над территорией Украины. Поэтому их уничтожение украинской ПВО также способствует безопасности Польши.

В Варшаве пока не приняли решение

Томчик подчеркнул, что окончательного решения о передаче дополнительных ракет Украине пока нет.

В то же время он обратил внимание на масштабы помощи, оказываемой Киеву другими союзниками.

"Никакого решения принято не было, и такие страны, как, например, часто упоминаемая Германия, сегодня передают Украине в разы больше оборудования, чем это делает Польша", — отметил польский чиновник.

Накануне заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что решение о возможной передаче Украине ракет для Patriot может быть принято в ближайшие дни.

Новини.LIVE сообщали, что Польша в ближайшие дни может передать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Варшава рассматривает такой шаг с учетом собственной безопасности, а решение может быть принято в ближайшие дни.

Новини.LIVE также писали, что Украина предложила Польше обменять беспилотники на истребители МиГ-29. Украинская сторона уже передала Варшаве конкретное предложение, которое сейчас анализирует польское Министерство национальной обороны.