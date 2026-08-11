76 руководителей ТЦК получили уведомления о подозрении: полиция раскрыла подробности

Полиция и военные. Иллюстративное фото: Нацполиция

Национальная полиция активизировала расследование возможных злоупотреблений в работе территориальных центров комплектования, а также при бронировании и принятии решений военно-медицинскими комиссиями. Правоохранители уже сообщили о подозрении 76 руководителям ТЦК различного уровня.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Новини.LIVE.

Полиция расследует сотни дел об уклонении от службы

Полиция проверяет обстоятельства возможного незаконного призыва почти 2,5 тысячи военнообязанных. Также следователи изъяли более 83,5 тысячи постановлений ВЛК, а 6,5 тысячи незаконных решений уже отменили.

С начала полномасштабного вторжения полиция расследовала 428 уголовных дел о незаконном содействии уклонению от службы, фиктивных медицинских заключениях и организации незаконного выезда за границу. 105 дел уже переданы в суд.

Цуцкиридзе подчеркнул, что следователи должны установить всех участников возможных схем и собрать доказательства для суда. В то же время каждый случай, по его словам, должен оцениваться индивидуально, чтобы не нарушать права людей, имеющих законные основания для отсрочки или непригодности к службе.

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"Для меня принципиально важно, чтобы закон одинаково действовал как в отношении военнообязанного, так и в отношении должностного лица, ответственного за мобилизацию или принимающего решения в составе ВЛК. Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не могут служить защитой от ответственности. Но столь же важно, чтобы ответственность всегда носила индивидуальный характер и основывалась на доказательствах. Мы не можем допустить, чтобы разоблачение конкретных злоупотреблений превращалось в кампанию против всех сотрудников ТЦК или в автоматическую отмену законных заключений в отношении людей, которые действительно имеют тяжелые заболевания или ранения", — отметил он.

Отдельно полиция расследует факты уклонения от мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины подозрения получили фигуранты 6 417 уголовных производств, а 6 162 обвинительных акта уже направлены в суд.

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