Российский удар по Запорожью – число пострадавших возросло

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли жестокий удар по Запорожью. В результате количество пострадавших возросло уже до шестнадцати человек.

Об этом Федоров сообщил во вторник, 10 декабря.

Читайте также:

Российский удар по Запорожью

Россияне нанесли очередной удар по Запорожью. В результате пострадали по меньшей мере 16 человек.

Кроме всего прочего известно, что среди пострадавших есть два врача.

Известно, что захватчики обстреляли Запорожье примерно в 15:00. Они применили баллистические ракеты. По словам главы ОВА, удар пришелся на центр города, где расположена частная клиника.

Ранее мы писали, что русские войска ударили по клинике в Запорожье. Известно о трех погибших.

Напомним, сейчас на месте попадания в Запорожье работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.