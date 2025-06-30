ООН подтвердила спланированное преступление России в Еленовке

Последствия взрыва в колонии Еленовки. Фото: Кадр из видео

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 вблизи Еленовки произошел трагический теракт, который унес жизни более 50 украинских военнопленных и ранил около 130. Россия сразу обвинила в этой трагедии Украину, заявив, что удар был нанесен ракетами HIMARS. Однако дальнейшие расследования и внутренний анализ ООН доказывают обратное.

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец Дмитрий.

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Россия несет ответственность за теракт в Еленовке

По словам народного депутата Дмитрия Лубинца, который неоднократно пытался передать материалы расследования Миссии ООН, российская сторона отказывалась сотрудничать и не допускала совместного посещения места трагедии. Миссия ООН по установлению фактов, которая должна была расследовать событие, была распущена уже через пять месяцев из-за отсутствия гарантий безопасности.

В то же время только через год после инцидента ООН официально опровергла заявления РФ о причастности Украины, подтвердив, что теракт не был вызван ракетами HIMARS. Однако публичных обвинений в адрес России международная организация не выдвигала.

Недавно группа экспертов ООН обнародовала внутренний анализ, который четко указывает: это было тщательно спланированное и совершенное Россией преступление. В докладе детализировано, каким оружием и боеприпасами было совершено нападение, а также рассмотрен ход расследований со стороны России, Украины и ООН. Эксперты предоставили рекомендации для дальнейших действий Украины.

Дмитрий Лубинец подчеркивает важность этого документа как толчка для продолжения расследования и достижения справедливости. Он отмечает, что боль украинцев по погибшим в Еленовке не угасла и что виновные должны понести ответственность.

Напомним, один из освобожденных украинцев-военнопленных рассказал новые подробности о теракте в Еленовке. Он заявил, что один из пленных видел подозрительные действия россиян в бараке накануне теракта.

Отметим, что трагедия в Еленовке произошла 29 июля 2022 года — тогда в колонии произошел мощный взрыв, где россияне удерживали украинских пленных бойцов.