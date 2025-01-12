Автобус попал в ДТП в Иловайске — много жертв (фото)

В Иловайске перевернулся автобус. Фото: росСМИ

В воскресенье, 12 января, во временно оккупированном Иловайске Донецкой области разбился пассажирский автобус из России. В салоне находилось 37 человек.

Об этом сообщил глава группировки "ДНР" Денис Пушилин в Telegram.

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Подробности ДТП

По информации оккупантов, пассажирский автобус, который ехал из российского города Краснодар, перевернулся и разбился от удара. В результате ДТП есть погибшие и раненые. Всего в салоне находилось 37 человек.

"В 05:30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту Краснодар-Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, среди них трое детей", — отметил Пушилин.

Пассажирский автобус лежит на обочине дороги. Фото: росСМИ

Глава террористической группировки добавил, что три человека госпитализированы в больницу Харцызска, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести.

Поврежденный салон автобуса. Фото: росСМИ

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