Организованную группу будут судить в Одесской области за помощь уклонистам

Организованную группу будут судить в Одесской области за помощь уклонистам

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 06:38
В Одесской области будут судить группу людей, которая оформляла фиктивные отсрочки
Гражданин в ТЦК и суде. Фото: сайт города Шепетовка, Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Одесской области под суд попадет организованная группа людей, которая помогала уклонистам получать отсрочки от мобилизации и выезжать за границу через фиктивные решения в суде. Участники схемы непосредственно являются частью судебной системы, и за содеянное им грозит более десятка лет тюрьмы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом информируют пресс-службы НАБУ и САП.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, схема предусматривала массовое вынесение судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом на основании вымышленных обстоятельств. Стоимость одного такого решения составляла 3500 долларов, а принимали его в рамках одного судебного заседания без присутствия сторон.

Правоохранители задокументировали всего 1040 подобных случаев. Чтобы скрыть деятельность, участники схемы организовали так называемый "бэк-офис" суда на базе адвокатского бюро и рекламировали свои услуги через социальные сети.

Среди фигурантов дела — председатель суда (которого следствие считает организатором), один из судей, адвокат, выступавший соорганизатором, а также двое помощников судей.

Какое решение может принять суд

Действия фигурантов квалифицируют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

368 — получение неправомерной выгоды;
369 — предоставление неправомерной выгоды;
332 — организация незаконной переправки лиц через государственную границу;
114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;
376-1 — незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в сфере правосудия.

По совокупности этих обвинений самое суровое наказание может составить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Главном управлении Нацполиции в Киеве сообщили, что чиновник Минобороны за взятку устроил призывников на работу, где можно получить бронирование. Дело рассмотрит суд.

Также мы информировали, что в Украине будут судить 71-летнего жителя Волынской области, который помогал мужчине призывного возраста сбежать за границу.

суд Одесская область мобилизация война в Украине уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
