В Одесской области будут судить группу людей, которая оформляла фиктивные отсрочки

Организованную группу будут судить в Одесской области за помощь уклонистам
В Одесской области под суд попадет организованная группа людей, которая помогала уклонистам получать отсрочки от мобилизации и выезжать за границу через фиктивные решения в суде. Участники схемы непосредственно являются частью судебной системы, и за содеянное им грозит более десятка лет тюрьмы.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом информируют пресс-службы НАБУ и САП.
Детали дела
Согласно материалам дела, схема предусматривала массовое вынесение судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом на основании вымышленных обстоятельств. Стоимость одного такого решения составляла 3500 долларов, а принимали его в рамках одного судебного заседания без присутствия сторон.
Правоохранители задокументировали всего 1040 подобных случаев. Чтобы скрыть деятельность, участники схемы организовали так называемый "бэк-офис" суда на базе адвокатского бюро и рекламировали свои услуги через социальные сети.
Среди фигурантов дела — председатель суда (которого следствие считает организатором), один из судей, адвокат, выступавший соорганизатором, а также двое помощников судей.
Какое решение может принять суд
Действия фигурантов квалифицируют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:
368 — получение неправомерной выгоды;
369 — предоставление неправомерной выгоды;
332 — организация незаконной переправки лиц через государственную границу;
114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;
376-1 — незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в сфере правосудия.
По совокупности этих обвинений самое суровое наказание может составить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
