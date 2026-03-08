В Одеській області судитимуть групу людей, яка оформлювала фіктивні відстрочки

Громадянин в ТЦК і суді. Фото: сайт міста Шепетівка, Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

В Одеській області судитимуть організовану групу, яка діяла всередині судової системи і допомагала ухилянтам отримувати відстрочки та виїжджати за кордон через фіктивні рішення в суді. За скоєне їм може загрожувати понад 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це інформують пресслужби НАБУ і САП.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, схема передбачала масове винесення судових рішень про нібито самостійне виховання дитини батьком на підставі вигаданих обставин. Вартість одного такого рішення становила 3500 доларів, а ухвалювали його в межах одного судового засідання без присутності сторін.

Правоохоронці задокументували загалом 1040 подібних випадків. Щоб приховати діяльність, учасники схеми організували так званий "бек-офіс" суду на базі адвокатського бюро та рекламували свої послуги через соціальні мережі.

Серед фігурантів справи — голова суду (якого слідство вважає організатором), один із суддів, адвокат, що виступав співорганізатором, а також двоє помічників суддів.

Яке рішення може ухвалити суд

Дії фігурантів кваліфікують за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

368 — одержання неправомірної вигоди;

369 — надання неправомірної вигоди;

332 — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон;

114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

376-1 — незаконне втручання в роботу автоматизованих систем у сфері правосуддя.

За сукупністю цих обвинувачень найсуворіше покарання може становити до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

