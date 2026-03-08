Відео
Відео

Головна Новини дня На Одещині судитимуть групу людей за спосіб уникнути мобілізації через суд

На Одещині судитимуть групу людей за спосіб уникнути мобілізації через суд

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 06:38
В Одеській області судитимуть групу людей, яка оформлювала фіктивні відстрочки
Громадянин в ТЦК і суді. Фото: сайт міста Шепетівка, Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

В Одеській області судитимуть організовану групу, яка діяла всередині судової системи і допомагала ухилянтам отримувати відстрочки та виїжджати за кордон через фіктивні рішення в суді. За скоєне їм може загрожувати понад 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це інформують пресслужби НАБУ і САП.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, схема передбачала масове винесення судових рішень про нібито самостійне виховання дитини батьком на підставі вигаданих обставин. Вартість одного такого рішення становила 3500 доларів, а ухвалювали його в межах одного судового засідання без присутності сторін.

Правоохоронці задокументували загалом 1040 подібних випадків. Щоб приховати діяльність, учасники схеми організували так званий "бек-офіс" суду на базі адвокатського бюро та рекламували свої послуги через соціальні мережі.

Серед фігурантів справи — голова суду (якого слідство вважає організатором), один із суддів, адвокат, що виступав співорганізатором, а також двоє помічників суддів.

Яке рішення може ухвалити суд

Дії фігурантів кваліфікують за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

368 — одержання неправомірної вигоди;
369 — надання неправомірної вигоди;
332 — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон;
114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
376-1 — незаконне втручання в роботу автоматизованих систем у сфері правосуддя.

За сукупністю цих обвинувачень найсуворіше покарання може становити до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні Нацполіції в Києві повідомили, що посадовець Міноборони за хабар влаштував призовників на роботу, де можна отримати бронювання. Справу розгляне суд.

Також ми інформували, що в Україні судитимуть 71-річного жителя Волинської області, який допомагав чоловіку призовного віку втекти за кордон.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
