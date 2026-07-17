В нескольких районах области Сумщины отключение света из-за атаки России

Энергетики. Фото: ДТЭК

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Сумской области из-за российских ударов значительно возросло количество отключений электроэнергии. Жители нескольких районов области остались без света. Специалисты работают над устранением последствий российских ударов и восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Сумыоблэнерго", передает Новини.LIVE.

Отключения света в Сумской области

В "Сумыоблэнерго" отметили, что из-за повреждений сетей возможны колебания напряжения. Для предотвращения повреждения бытовых приборов рекомендуют устанавливать реле контроля напряжения или автоматические защитные устройства, которые в случае угрозы мгновенно отключают электропитание.

"Наши специалисты непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеских ударов и восстановлением распределения электроэнергии. Несмотря на все тяжелые обстоятельства, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", — говорится в сообщении.

Причину отключения электроэнергии в Сумской области можно узнать:

в личном кабинете "E-Svitlo";

по телефонам колл-центра: 0800 300 247 или 0542 659 659;

на сайте компании в разделе "Отключения".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины значительно сократилась из-за разрушений, а отсутствие длительных отключений в настоящее время объясняется прежде всего спадом промышленности и снижением потребления населения. В то же время система остается уязвимой, поэтому в случае ремонтов на ТЭС или массированных обстрелов длительные отключения света в регионах могут возобновиться.

Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип отмечал, что интенсивность атак России по энергетической инфраструктуре Украины может возрасти летом, но наиболее вероятным периодом для масштабных ударов считается осень.