Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны

В период действия военного положения закон запрещает разглашать конфиденциальную информацию о военных объектах и подразделениях. Даже фото или видео без включенной геолокации могут помочь врагу установить местонахождение украинских военных. Для этого достаточно простых деталей в кадре.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

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Места расположения военных объектов

За незаконное разглашение военной информации, доступ к которой ограничен законодательством, предусмотрена уголовная ответственность. Это касается не только публикаций в открытом доступе, но и сообщений, отправленных через мессенджеры.

Ключевой нормой является ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, движении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения. Она была введена в 2022 году для предотвращения утечек конфиденциальной информации.

Уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о военных объектах. Фото: Минобороны

Перечень сведений, обнародование которых может раскрыть врагу действия Сил обороны, определяет приказ Главнокомандующего ВСУ № 73 от 3 марта 2022 года.

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Если же обнародованные данные составляют государственную тайну военного характера, применяются также соответствующие положения Закона "О государственной тайне" и статьи 328 и 422 УК Украины.

Информация, которую нельзя распространять

Статья 8 Закона Украины "О государственной тайне" предусматривает, что засекреченными могут быть сведения о численности и размещении ВСУ, их боевой и мобилизационной готовности, уровне подготовки, вооружении и материально-техническом обеспечении.

В частности, нельзя разглашать:

Места дислокации воинских частей и подразделений;

информацию о перемещении военнослужащих;

фото- и видеоматериалы военных объектов;

сведения о военной технике и вооружении;

информацию о последствиях вражеских обстрелов;

данные, позволяющие опосредованно идентифицировать военный объект.

"Информация может быть опасной даже без указания конкретного адреса. Ведь сочетание нескольких деталей — времени съемки, особенностей местности и т. п. — может позволить установить местонахождение военных", — отметили в Минобороны.

Кроме того, для привлечения к уголовной ответственности не обязательно доказывать, что обнародованные сведения стали известны врагу. Достаточно установить факт их незаконного распространения, даже без подтверждения сотрудничества лица с противником.

Уголовная ответственность

Статья 114-2 Уголовного кодекса Украины устанавливает наказание за незаконное распространение военной информации, которая не была обнародована уполномоченными государственными органами. Статья состоит из трех частей, каждая из которых предусматривает разный уровень строгости наказания за нарушение в условиях военного или чрезвычайного положения.

Часть первая — за разглашение данных о ввозе и перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы.

за разглашение данных о ввозе и перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы. Часть вторая — распространение сведений о передвижении или местонахождении украинских воинских формирований, если их можно идентифицировать на местности, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

распространение сведений о передвижении или местонахождении украинских воинских формирований, если их можно идентифицировать на местности, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Часть третья — если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью передачи информации государству-агрессору или его представителям либо привело к тяжким последствиям, наказание составляет от 8 до 12 лет лишения свободы (при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Социальные сети и мессенджеры

Закон не ограничивает распространение запрещенных сведений только средствами массовой информации. Передавать такую информацию можно через социальные сети, личные и групповые чаты, мессенджеры, интернет-форумы, фото- и видеоплатформы, а также устно другим лицам.

Особую опасность представляют публикации в режиме реального времени, поскольку они могут помочь противнику оперативно определить цели, скорректировать огонь и нанести удар.

Распространение информации, которая уже опубликована

Тот факт, что определенные сведения уже появились в соцсетях, мессенджерах или на других неофициальных платформах, не делает их распространение законным.

"Поэтому не стоит копировать, репостить, пересылать или комментировать посты с конфиденциальной и непроверенной информацией о военных объектах. Распространение таких материалов может увеличить аудиторию, которой они станут доступны, и создать дополнительные риски. Ориентироваться необходимо на официальные сообщения Генштаба ВСУ, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и других уполномоченных государственных органов", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошел конфликт, который впоследствии перерос в открытое противостояние между местными жителями и представителями силовых структур. Люди пытались проникнуть в частный дом, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины.

А заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий сообщил, что правоохранители установили личности почти 100 человек, причастных к беспорядкам в Киевской области. В настоящее время ведется работа по подготовке уведомлений о подозрении.