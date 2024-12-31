Распределенная газовая генерация — сколько мощностей уже подключили

Когенерационная установка. Фото: Винницкий городской совет

На данный момент в Украине подключено 967 МВт распределенной газовой генерации. 835 МВт из них были введены в эксплуатацию в этом году.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Подключена газовая генерация

Как отметили в Минэнерго, до конца этого отопительного сезона планируется подключить еще дополнительно около 900 МВт. Часть этих мощностей находится уже на завершающей стадии реализации.

"Итак, в течение текущего отопительного сезона будет доступно и будет использоваться от 0,9 до 1,8 ГВт дополнительной газовой мощности", — говорится в сообщении.

Детальную информацию о развитии распределенных энергомощностей пока не разглашают, ведь враг постоянно пытается уничтожить инфраструктуру Украины. Известно, что часть генерирующих объектов подключена к технологическим электрическим сетям потребителя и используется для покрытия собственных нужд предприятий и громад. Это положительно влияет на безопасность поставок электрической энергии этих потребителей и снижение общего уровня потребления.

"Работы по подключению дополнительных генерирующих мощностей продолжаются. Правительство приняло все необходимые решения для максимального упрощения разрешительных процедур и ускорения сроков строительства и подключения. Положительные результаты этих решений ощутимы уже сегодня. До конца осенне-зимнего периода 2024-2025 мы ожидаем подключение еще дополнительно около 900 МВт объектов распределенной генерации", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, Россия объявила о прекращении поставки газа Молдове с 1 января 2025 года. Российская компания "Газпром" заявила, что Молдова не урегулировала задолженность за поставленный газ.

В Укрэнерго заявили, что Украина может дать Европе в сфере энергетики. Отмечается, что наши специалисты накопили абсолютно уникальный опыт и готовы им делиться.