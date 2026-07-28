В МИД призвали Ирак не распространять российскую дезинформацию об Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Александр Шорохов Редактор

Министерство иностранных дел Украины опровергло последние заявления советника по вопросам национальной безопасности Республики Ирак Касима аль-Абуди о якобы причастности нашего государства к противоправной деятельности в Иране. Украинские дипломаты подчеркнули полное отсутствие фактов или доказательств для подобных обвинений. В ведомстве считают распространение таких тезисов безответственным шагом, который серьезно наносит ущерб двусторонним отношениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Нарушение дипломатических каналов связи

Накануне Касима аль-Абуди распространил в иракских медиа заявление о том, что местные правоохранители арестовали "ограниченное количество группировок", признавшихся в работе на Украине, причастных к атакам внутри страны, направленным на гражданские объекты.

Багдад перед обнародованием своих резонансных заявлений не передавал украинской стороне никакой официальной информации или своих опасений. Украинское внешнеполитическое ведомство узнало о серьезных обвинениях в свой адрес непосредственно из трансляции иракского телеканала Dijlah TV.

МИД настаивает на недопустимости такого публичного поведения со стороны высокопоставленных должностных лиц дружественной страны.

«Украина неизменно рассматривает Республику Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества», — сообщили в МИД.

Влияние российской пропаганды

Озвученные иракским чиновником тезисы полностью совпадают с известными нарративами Кремля, направленными на дискредитацию Украины на международной арене.

Дипломаты не исключают, что этот эпизод стал прямым следствием внешнего информационного воздействия или элементом скоординированной психологической операции третьих стран.

Киев официально призвал руководство Республики Ирак должным образом отреагировать на распространение непроверенных данных.

«Призываем официальные круги Республики Ирак должным образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для ретрансляции дезинформации, что отвечает интересам третьих сторон и наносит ущерб двусторонним отношениям», — добавили в МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что другое ближневосточное государство, Иран, уже совершило агрессивные действия против Украины, поставляя вооружение России. По его словам, Киев должен быть готов к разным сценариям, но не стремится к открытию нового фронта.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о помощи России Ирану. Однако даже если такая информация подтвердится, по мнению Трампа, это не очень важно.