В МИД предупредили Польшу об ответе в случае эскалационных шагов

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

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Украина предупредила Польшу о готовности принять ответные меры в случае односторонних шагов, которые могут привести к обострению двусторонних отношений. В Министерстве иностранных дел призвали польскую сторону не политизировать исторические вопросы и не выносить их на уровень Европарламента. В Киеве подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны приоритетом должны оставаться безопасность, оборона и стратегическое партнерство между Украиной и Польшей.

Об этом Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам, сообщает Новини.LIVE.

Тихий об ответе в случае эскалации со стороны Польши

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев уже донес до польской стороны свою позицию относительно возможных односторонних действий, которые могут привести к обострению отношений между государствами. По его словам, Украина не стремится к эскалации, однако будет вынуждена реагировать в случае соответствующих шагов со стороны Варшавы.

"Мы очень четко предупредили, что в случае, если со стороны Польши будут предприняты односторонние эскалационные шаги, Украина тоже будет вынуждена принять меры. Мы не хотели бы этого. Поэтому мы призываем польских партнеров все-таки не идти на эскалацию. Пусть находят останки, перезахороняют с уважением к христианским ценностям", — пояснил Тихий.

По словам Тихого, украинская сторона призывает польских партнеров и отдельных политиков снизить градус эмоций вокруг исторических вопросов и не переносить их в плоскость работы Европейского парламента. Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны России против Украины оба государства должны сосредоточиться на вопросах безопасности, обороны и сохранения прочных партнерских отношений.

Отдельно пресс-секретарь МИД отметил, что Украина признает сложность темы Волынской трагедии, разрешила проведение эксгумаций и не возражает против надлежащего перезахоронения останков. В то же время Киев выступает против политизации этого вопроса и его использования отдельными польскими политиками для получения электоральных преимуществ.

В заключение Тихий подчеркнул, что исторические трагедии не должны становиться причиной новых конфликтов между Украиной и Польшей.

"У нас есть настоящее и будущее. Мы не можем из-за трагедии прошлого устраивать трагедию в настоящем и будущем. Вот наш очень простой посыл полякам", — подытожил Тихий.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял и запугивал украинских детей в автобусе, в связи с чем украинский МИД обратился к польским правоохранительным органам. После инцидента нападавшего задержали, о чем сообщил глава МИД Андрей Сибига. Он также призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание ненависти к Украине и украинцам.

Новини.LIVE также писали, что в Варшаве состоялся "Волынский марш", участники которого призывали польские власти прекратить любую помощь Украине и выкрикивали антиукраинские лозунги. Акцию организовала ультраправая партия «Конфедерация польской короны», которую в Польше критикуют за антиукраинскую риторику и пророссийские взгляды. Во время марша также звучали требования прекратить поставки помощи Украине и критика польских властей.