В Лондоне поляк напал на украинцев, которые собирали деньги для ВСУ

Британская полиция. Фото: Reuters

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В Лондоне произошел конфликт между агрессивным мужчиной и украинцами, которые собирали средства для нужд ВСУ. Мужчина, говоривший на польском языке, подходил к участникам сбора и выкрикивал в их адрес оскорбления.

Об этом сообщает In Poland, передает Новини.LIVE.

В Лондоне мужчина устроил конфликт с украинцами

Инцидент произошел возле Украинского католического собора в центральной части Лондона, недалеко от Оксфорд-стрит. В сети распространилось видео, на котором видно, как мужчина сидит за рулем автомобиля Bentley и вступает в словесную перепалку с украинцами.

Конфликт с украинцами в Лондоне. Фото: скриншот

По словам участников собрания, мужчина называл их "бандеровцами", "националистами", "фашистами" и другими оскорбительными словами. На одном из видео он снова подходит к группе украинцев и продолжает агрессивно высказываться в их адрес.

Украинцы не стали отвечать на провокации и лишь указали мужчине, что он находится не в Польше. Польские СМИ в своих публикациях называют мужчину поляком. В то же время его личность и гражданство пока официально не подтверждены. Также нет информации о том, обращались ли украинцы в британскую полицию после инцидента и были ли начаты какие-либо процессуальные действия в отношении нападавшего.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше проходит суд над бывшим профессиональным бойцом ММА, которого обвиняют в жестоком избиении гражданина Украины. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, перенес срочную операцию и находился в критическом состоянии, а главный обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 августа в 22 городах Польши прошли акции протеста против роста случаев насилия и дискриминации в отношении украинцев и других уязвимых групп. Участники демонстраций призвали общество не игнорировать проявления ненависти и потребовали от властей более решительной реакции.