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Главная Новости дня В Лондоне поляк напал на украинцев, которые собирали деньги для ВСУ

В Лондоне поляк напал на украинцев, которые собирали деньги для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 16:29
В Лондоне мужчина напал на украинцев: что известно
Британская полиция. Фото: Reuters

В Лондоне произошел конфликт между агрессивным мужчиной и украинцами, которые собирали средства для нужд ВСУ. Мужчина, говоривший на польском языке, подходил к участникам сбора и выкрикивал в их адрес оскорбления.

Об этом сообщает In Poland, передает Новини.LIVE.

В Лондоне мужчина устроил конфликт с украинцами

Инцидент произошел возле Украинского католического собора в центральной части Лондона, недалеко от Оксфорд-стрит. В сети распространилось видео, на котором видно, как мужчина сидит за рулем автомобиля Bentley и вступает в словесную перепалку с украинцами.

В Лондоне поляк напал на украинцев, которые собирали деньги для ВСУ - фото 1
Конфликт с украинцами в Лондоне. Фото: скриншот

По словам участников собрания, мужчина называл их "бандеровцами", "националистами", "фашистами" и другими оскорбительными словами. На одном из видео он снова подходит к группе украинцев и продолжает агрессивно высказываться в их адрес.

Украинцы не стали отвечать на провокации и лишь указали мужчине, что он находится не в Польше. Польские СМИ в своих публикациях называют мужчину поляком. В то же время его личность и гражданство пока официально не подтверждены. Также нет информации о том, обращались ли украинцы в британскую полицию после инцидента и были ли начаты какие-либо процессуальные действия в отношении нападавшего.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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