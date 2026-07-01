В Крыму находится около миллиона незаконно ввезенных россиян

Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в настоящее время во временно оккупированном Крыму проживает около миллиона незаконно ввезенных россиян. Они находятся в состоянии постоянной тревоги и готовы покинуть полуостров при первых признаках реальной опасности.

Об этом Рефат Чубаров сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ситуация в Крыму

"Те, кто живет в Крыму, очень разные, но мы в первую очередь заботимся о тех, кого мы называем своими. Наши — это те, кто ждет освобождения, кто остается верным украинскому государству", — говорит Чубаров.

Несмотря на трудности, люди ждут освобождения Крыма от российских оккупантов.

Сейчас на полуострове проживает около миллиона незаконно завезенных россиян, которые не хотят освобождения.

"Они надеются, что России удастся его удержать. Но они очень внимательно следят за ситуацией каждый день. Для них важна тенденция. Если в какой-то момент они почувствуют, что уже неминуемо, вот-вот Крым будет освобождаться, они будут бежать из Крыма", — говорит председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, украинские военные нанесли удар по военному аэродрому "Саки" на территории временно оккупированного Крыма, где хранились российские истребители.

А постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко рассказывала, что российские захватчики и представители силовых структур начали массово покидать Крым, действуя без указаний из Москвы. Они стремятся избежать ответственности за совершенные на полуострове преступления.