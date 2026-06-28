В Крыму из-за дефицита бензина сократили рейсы общественного транспорта

Маршрутка стоит на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Во временно оккупированном Севастополе произошло сокращение количества рейсов общественного транспорта. Причиной тому стали отключения света и дефицит топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ForPost.

Почему в Севастополе сокращают общественный транспорт

Как пишет издания, в Севастополе пассажиры уже несколько дней штурмуют общественный транспорт, который остался на маршрутах.

И все по причине того, что троллейбусы из-за отключений света ходят лишь переодически, часть автобусов из-за дефицита топлива отменена, а интервалы автобусных маршрутов увеличены.

В частности, так называемый глава Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков утверждает, что транспортным предприятиям выделяют лишь четверть от реально необходимого объема топлива. Некоторые из них работают за счет своих запасов с частичной помощью от "регионарного правительства". При этом стоимость топлива уже давно превышает расчеты, которые были заложены в контракте.

"Когда считали возмещение за контракт, закладывали 76 рублей за литр топлива. Вчера (24 июня — Ред.) мы его приобретали по 145 рублей за литр топлива. У нас из-за топлива, кроме городских перевозок, на 80% упала и междугородная перевозка", — сказал Рыков.

Чуть легче ситуация у перевозчиков, которые работают на газу, но и тут есть нюансы. Так, транспорт ГУП "Севэлетроавтотранс" заправляют без очереди. Что касается частных перевозчиков — они стоят в общей очереди на заправках вместе с такси и обычными автомобилями.

По словам Рыкова, закупка топлива для Крыма стала лотереей с непредсказуемым исходом. Он объяснил, что снабжение происходит только по сухопутному маршруту, а этот маршрут находится "под интенсивным воздействием противника".

Рыков добавил, что так называемые власти Севастополя пока не озвучили системного решения проблемы, поэтому в перспективе могут быть серьезные изменения во всей транспортной системе города.

Как сообщало Новини.LIVE, после серии ударов ВСУ по логистике и другим объектам РФ, в Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. На этом фоне у Крымского моста обрадовались большие пробки на выезд, тогда как в сторону полуострова авто почти нет. Более того, оккупанты ввели уже режим чрезвычайной ситуации и даже эвакуировали действий центр "Артек".

Также мы писали, что по словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, в случае отсутствия света и топлива в Крыму — Кремль будет вынужден сесть за стол переговоров.