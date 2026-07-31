В больших городах прошли митинги против отставки Федорова: фоторепортаж
В пятницу, 31 июля, в украинских городах прошли новые акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники вышли на мирные шествия, призывая к реформам в оборонной сфере и выражая несогласие с отставкой чиновника.
В каких городах прошли протесты — читайте в материале Новини.LIVE.
Митинги в поддержку Михаила Федорова 31 июля
Митинги прошли сразу в нескольких городах Украины. Организаторы анонсировали проведение шествий в Киеве, Львове, Днепре, Луцке, Ровно, Полтаве, Одессе, Виннице, Хмельницком, Запорожье, Харькове и Черновцах. Начало мероприятий было запланировано на 19:00.
Инициатором акции в столице стал ветеран Дмитрий Козятинский. По его словам, общество нуждается в открытом диалоге по поводу решений в сфере обороны, ведь его отсутствие только усиливает разочарование среди украинцев.
Протесты стали продолжением волны акций, продолжающихся в Украине с середины июля после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Участники митингов заявляют о поддержке его работы и призывают власть пересмотреть кадровые решения.
За время протестной кампании акции уже проходили в десятках украинских городов. Мирные собрания получили неофициальное название «картонные протесты» из-за большого количества самодельных плакатов, с которыми выходят участники.
Как писали Новини.LIVE, боец прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к митингу в Киеве. Военный объяснил, что не мог остаться в стороне.
Также мы сообщали, что Михаил Федоров сделал громкое заявление о своей отставке. По его словам, это может быть связано не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок.
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