Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

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В Министерстве иностранных дел России исключили вероятность прекращения войны без устранения "первопричин". Кроме того, там выразили недовольство военной поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает Новини.LIVE.

В России сделали новые заявления о войне

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакое "замораживание" невозможно", — заявил Галузин.

Он также высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский "потерял всякую связь с реальностью" и "пытается эскалировать конфликт".

Вместе с тем Галузин пожаловался на поражение объектов российской энергетики украинскими военными и призвал иностранные государства вмешаться в ситуацию.

"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности со стороны США и стран Европы, которые имеют влияние на киевский режим", — заявил он.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ назвал действия Вашингтона по поддержке Украины "противоречивыми".

"О себе говорят продолжающиеся поставки американского вооружения киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и прочее содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — добавил Галузин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина, формально мобилизационные меры в России не отменялись, однако новый масштабный этап принудительного призыва ожидается после 20 сентября — по завершении избирательного периода.

А заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин оценил последствия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, несмотря на имеющийся эффект, военные подразделения почувствуют его в последнюю очередь.