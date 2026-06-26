В Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы: РФ атаковала город ракетами

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Взрывы прогремели в Кременчуге в Полтавской области сегодня, ночью в пятницу, 26 июня. Россияне атаковали город ракетами. В Полтавской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Кременчуге ночью 26 июня

Воздушную тревогу в Кременчугском районе Полтавской области объявили в 23:43 25 июня.

В 00:40 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что на Кременчуг летят БпЛА. В 00:51 к угрозе со стороны дронов добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. В 00:55 и 00:59 военные сообщали о баллистических ракетах, которые держали курс на Кременчуг.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 01:07 начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич отметил, что Кременчугская громада находится под атакой, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Скриншот сообщения Виталия Дякивнича

Где объявили воздушную тревогу ночью 26 июня

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:11 26 июня 2026 года

По состоянию на 01:11 воздушная тревога, кроме Полтавщины, продолжается в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, на карте воздушных тревог красные все районы Донецкой области, за исключением Новоазовского.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 25 июня россияне обстреляли автозаправку в Запорожье. Загорелись автомобили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Запорожской ОВА Александра Коваленко писал, что после атак РФ в больницах Запорожья остаются почти шесть десятков человек. Медики спасают 58 пациентов. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.