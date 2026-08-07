В Кракове мужчина агрессивно преследовал украинца: консульство отреагировало

Краков. Фото: Анджей Отрембски

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Кракове произошел инцидент с участием граждан Украины, видео которого распространилось в социальных сетях. На записи мужчина агрессивно ведет себя по отношению к украинцу, оскорбляет его из-за национального происхождения и требует покинуть Польшу и вернуться в Украину. Генеральное консульство Украины в Кракове осудило агрессию и сообщило о контакте с польскими компетентными органами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального консульства Украины в Кракове в пятницу, 7 августа.

В Кракове мужчина преследовал украинца и требовал покинуть Польшу

Генеральное консульство Украины в Кракове выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, видеозапись которого получила распространение в соцсетях. На обнародованных кадрах зафиксировано агрессивное поведение мужчины по отношению к гражданину Украины.

По данным консульства, мужчина преследовал украинца, использовал нецензурные и оскорбительные высказывания, в частности связанные с его украинским происхождением. Также он требовал, чтобы гражданин покинул Польшу и вернулся в Украину.

Кроме того, на видео видно, как мужчина отталкивает рукой девушку, находившуюся на месте происшествия.

В консульстве подчеркнули, что считают подобное поведение недопустимым и призывают дать инциденту надлежащую правовую оценку. Дипломатическое учреждение отдельно подчеркнуло недопустимость агрессии, ксенофобии и дискриминации по национальному признаку.

"Генеральное консульство Украины в Кракове решительно осуждает любые проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку. Подобное поведение и риторика недопустимы и требуют надлежащего реагирования", — говорится в заявлении.

Консульство поддерживает контакт с польскими органами

Украинское консульство сообщило, что уже находится в контакте с компетентными органами Польши. Дипломаты ожидают всестороннего выяснения обстоятельств происшествия и надлежащей правовой оценки действий причастных лиц.

"Консульство находится в контакте с компетентными польскими органами. Рассчитываем на всестороннее выяснение обстоятельств инцидента и надлежащую правовую оценку действий причастных лиц", — отметили в Генеральном консульстве Украины в Кракове.

В то же время дипломатическое учреждение призвало украинцев сообщать польским правоохранительным органам и дипломатическим представительствам Украины о случаях угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации. В консульстве подчеркнули, что надлежащее документирование таких случаев и их правовая оценка необходимы для эффективного реагирования и противодействия подобным проявлениям.

"Призываем граждан Украины сообщать о случаях угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации польским правоохранительным органам и дипломатическим учреждениям Украины. Надлежащее документирование таких инцидентов и их правовая оценка важны для эффективного реагирования и противодействия подобным проявлениям", — подчеркнули дипломаты.

В консульстве призвали не делать обобщений в отношении поляков

Отдельно Генеральное консульство обратило внимание на то, что отдельные случаи агрессивного поведения не должны становиться основанием для выводов обо всем польском обществе.

Дипломаты подчеркнули высокую ценность поддержки, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам.

"В то же время подчеркиваем, что отдельные случаи агрессивного поведения не могут служить основанием для обобщений в отношении всего польского общества. Мы высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам", — подытожили в консульстве.

Скриншот заявления Генерального консульства/Facebook

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