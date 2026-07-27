В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж
В Киеве и Львове 27 июля прошли очередные мирные акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Несмотря на ненастную погоду, люди продолжают выходить на центральные площади городов с плакатами и призывами пересмотреть решение о его увольнении.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Протесты во Львове и Киеве 27 июля
В столице участники традиционно собрались на акцию с картонными плакатами, выражая поддержку Федорову и подчеркивая необходимость сохранения курса на технологическое развитие украинской армии.
К протесту присоединились как гражданские люди, так и ветераны, военные, волонтеры и неравнодушные украинцы.
Во Львове акция также собрала десятки людей.
Несмотря на дождь, участники не покинули место проведения протеста. Люди продолжали подходить на протяжении всей акции. Присутствующие держали флаги Украины и плакаты с призывами поддержать Михаила Федорова. Одним из главных лозунгов львовской акции стали слова:
"Стояли, стоим и будем стоять".
Участники подчеркивали, что их протесты носят мирный характер и направлены на поддержку человека, которого они считают одним из ключевых реформаторов оборонной сферы и развития военных технологий.
Акции в поддержку Михаила Федорова продолжаются уже несколько дней подряд в разных городах Украины. Они проходят в формате так называемых "картонных протестов", к которым присоединяются общественные деятели, военные, ветераны, волонтеры, художники и обычные граждане. Участники акций призывают власть пересмотреть решение об отставке Федорова и подчеркивают важность продолжения начатых им реформ в сфере обороны и военных технологий.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с должности министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве. После этого в различных городах Украины начали проходить мирные акции в поддержку экс-министра.
Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский объяснил кадровые изменения в военном руководстве, в частности увольнение министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, эти решения были приняты в интересах Украины, а любые разногласия между руководителями не должны сказываться на обороноспособности страны.
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