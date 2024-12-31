Воздушная тревога в Украине — где чаще всего была угроза в 2024 году

Укрытие в Киеве. Фото: УНИАН

Украина ежедневно находилась под атаками российских войск на протяжении 2024 года. Об угрозе атаки предупреждают сигналом воздушной тревоги.

Об этом сообщает Ua War Infographics.

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Статистика о воздушных тревогах. Фото: Ua War Infographics

По итогам 2024 года Харьковская область возглавила рейтинг самых тревожных регионов Украины по количеству сигналов воздушной тревоги.

Однако по продолжительности тревог на первой позиции оказалась Донецкая область — там сирены гудели 165 дней подряд, если подытожить все случаи объявления.

В пятерку наиболее пострадавших регионов также вошли Полтавская (1603 сигнала) и Запорожская (1953 сигнала) области.

Среди других областей, наиболее страдали от тревог Днепропетровская область с 2034 сигналами и 79 днями тревог и Херсонская область с 1327 сигналами (71 день).

Меньше всего тревог зафиксировано в западных областях. Наименее тревожными регионами стали Закарпатье (183 тревоги) и Волынь (205 тревог), где продолжительность воздушных тревог составила всего 7-8 дней.

Недавно аналитики провели исследования, какие рестораны имеют самые высокие доходы в Украине во время войны.

Также стало известно, что три украинских заведения высшего образования вошли в рейтинг лучших из обучающих в формате онлайн.