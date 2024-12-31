Воздушная тревога в Украине — где чаще всего была угроза в 2024 году

В каких областях Украины в 2024 году гудели сирены дольше всего
Украина ежедневно находилась под атаками российских войск на протяжении 2024 года. Об угрозе атаки предупреждают сигналом воздушной тревоги.
Об этом сообщает Ua War Infographics.
По итогам 2024 года Харьковская область возглавила рейтинг самых тревожных регионов Украины по количеству сигналов воздушной тревоги.
Однако по продолжительности тревог на первой позиции оказалась Донецкая область — там сирены гудели 165 дней подряд, если подытожить все случаи объявления.
В пятерку наиболее пострадавших регионов также вошли Полтавская (1603 сигнала) и Запорожская (1953 сигнала) области.
Среди других областей, наиболее страдали от тревог Днепропетровская область с 2034 сигналами и 79 днями тревог и Херсонская область с 1327 сигналами (71 день).
Меньше всего тревог зафиксировано в западных областях. Наименее тревожными регионами стали Закарпатье (183 тревоги) и Волынь (205 тревог), где продолжительность воздушных тревог составила всего 7-8 дней.
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