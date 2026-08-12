В ГУР опровергли "борьбу влияний" между Иващенко и Будановым

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Главном управлении разведки опровергли информацию о якобы противостоянии между нынешним руководителем ГУР Олегом Иващенко и его предшественником Кириллом Будановым. По словам источников в военной разведке, генералы продолжают общаться и взаимодействовать в рабочем режиме. Информацию о "борьбе влияний" собеседники назвали медийными инсинуациями и конспирологией.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в военной разведке, информирует Новини.LIVE.

Что говорят в ГУР об отношениях Иващенко и Буданова

По словам собеседников агентства, между нынешним и бывшим руководителями ГУР продолжается постоянный рабочий диалог. Они подчеркнули, что на ключевых должностях в структуре остаются офицеры, которые на протяжении многих лет работают в военной разведке.

Источник также отметил, что Иващенко и Буданов фактически всю жизнь служили в ГУР и, по его словам, ценят традиции и ценности, сформированные в структуре.

Комментируя сообщения о якобы борьбе за влияние, собеседник агентства подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют реальной ситуации в разведке. Он пояснил, что изменения в структуре являются нормальным процессом, поскольку каждый командир может иметь собственное видение ее дальнейшего развития и лично отвечает за результаты работы.

"Так называемая "борьба за влияние" между нынешним и предыдущим начальниками ГУР — это инсинуации СМИ и очередная конспирология, на всех ключевых должностях в структуре на самом деле остаются те же офицеры, которые уже годами ведут борьбу с Россией и защищают Украину", — сказал собеседник.

В то же время источник подтвердил, что определенные изменения в структуре происходят. Однако, по его словам, они не свидетельствуют о противостоянии между двумя генералами, которые продолжают контактировать во время рабочих мероприятий.

"Понятно, что определенные изменения есть, и это нормально: каждый командир имеет право на свое видение стратегии развития структуры, за результаты работы которой он лично отвечает. Но оба продолжают диалог, общаются на совещаниях и встречах — все в рабочем режиме, конкретно, по-военному. Кто и для чего сделал этот "вброс" сейчас — отдельный вопрос", — заявил собеседник агентства.

Что ранее писали об Иващенко и Буданове

Ранее в СМИ появилась информация о якобы попытках нынешнего руководителя ГУР Олега Иващенко ослабить влияние своего предшественника Кирилла Буданова на работу разведки.

В частности, по данным "Украинской правды", Иващенко якобы "всеми силами пытается вытеснить" влияние Буданова из ГУР. Также сообщалось, что с должностей могли быть уволены люди, связанные с бывшим руководителем военной разведки.

В то же время источники "Интерфакс-Украина" в военной разведке назвали информацию о "борьбе влияний" медийными инсинуациями и заявили, что между Иващенко и Будановым сохраняется рабочий диалог.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный террор не сможет сломить украинцев. Он подчеркнул необходимость усилить противовоздушную оборону Украины и призвал партнеров предоставить больше ракет для ПВО. По его словам, Украина также работает над укреплением собственной системы противовоздушной обороны.

Новини.LIVE также писали, что в начале августа 2026 года Буданов заявил, что Украина должна переходить от просьб о военной помощи к совместному производству и локализации вооружений. Он призвал дипломатов сосредоточиться на обеспечении Сил обороны ракетами-перехватчиками и оружием для фронта. Отдельно Буданов подчеркнул важность усиления сотрудничества со странами Африки и другими государствами Глобального Юга.