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Главная Новости дня В городах Украины продолжаются митинги за назначение Федорова

В городах Украины продолжаются митинги за назначение Федорова

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 21:14
Митинги в поддержку Федорова продолжаются: чего требуют протестующие в Украине
Участники митинга. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве, Львове и Одессе продолжаются митинги, участники которых выступают за реформы в сфере обороны. Они призывают к борьбе с бюрократией и коррупцией в армии.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE Анна Сирик, Марта Байдака и Виктория Беккер.

Митинги за восстановление Федорова в должности продолжаются

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик, среди главных требований протестующих — назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Участники акций убеждены, что он сможет усилить оснащение армии беспилотниками и провести необходимые изменения в ведомстве.

Во время митинга один из участников рассказал историю своего отца, получившего тяжелое ранение во время войны.

"Я стою здесь ради своего отца, который на войне лишился зрения, и государство не выплатило ему ни копейки компенсации. Командир просто не хочет ее выплачивать, придумывал какие-то причины и нашел ошибки в заявлении", — рассказал мужчина.

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По словам участников акций, они требуют обратить внимание на проблемы военнослужащих, в частности на вопросы выплат раненым защитникам, прохождения служебных процедур и взаимодействия между военными и командованием.

У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 1
Митинг в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

Также участники митинга выразили поддержку недавним изменениям в руководстве Вооруженных сил Украины. Они называют обновление командования ответом на запрос военных и шагом к укреплению армии. Поддержать участников акции пришла народный депутат Марьяна Безуглая. Она посещает подобные митинги уже не в первый раз.

У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 2
Протест в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

Акции проходят не только в столице, но и в других городах Украины. Участники призывают к реформированию оборонной сферы и уделению большего внимания потребностям военных.

Журналистка Новини.LIVE Марта Байдака сообщает, что митинг также проходит во Львове. Участники акции положительно восприняли решение об изменении Главнокомандующего ВСУ — назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. В то же время протестующие продолжают требовать назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. На плакатах митингующих появились новые лозунги. Среди них, в частности, — "Да, но верните Федорова".

У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 3
Митинг во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 4
Протест во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Также журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер сообщает, что акция продолжается в Одессе. Настроения участников митинга схожи — большинство из них подчеркивает необходимость назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 5
Протест в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE
У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони - фото 6
Митинг в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

"Я пришла сюда, потому что хочу, чтобы Украина развивалась в положительном направлении. За то время, пока Михаил Федоров работал, мы увидели реальные качественные изменения. Я хочу, чтобы эти изменения продолжались и в дальнейшем, поэтому поддерживаю его назначение на должность министра обороны", — сказала участница митинга Елена.

Новини.LIVE сообщали, что в ряде городов Украины пятый день подряд проходили митинги в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны. Участники акций выходили на улицы, призывая власть прислушаться к их требованиям. В частности, пикеты прошли в Киеве, Запорожье, Львове и Одессе.

Новини.LIVE писали, что тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову занять новую должность. По словам главы государства, все кадровые решения будут официально оформлены уже завтра.

Михаил Федоров Киев митинг
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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