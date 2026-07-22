Митинги в поддержку Федорова продолжаются: чего требуют протестующие в Украине

Участники митинга. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве, Львове и Одессе продолжаются митинги, участники которых выступают за реформы в сфере обороны. Они призывают к борьбе с бюрократией и коррупцией в армии.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE Анна Сирик, Марта Байдака и Виктория Беккер.

Митинги за восстановление Федорова в должности продолжаются

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик, среди главных требований протестующих — назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Участники акций убеждены, что он сможет усилить оснащение армии беспилотниками и провести необходимые изменения в ведомстве.

Во время митинга один из участников рассказал историю своего отца, получившего тяжелое ранение во время войны.

"Я стою здесь ради своего отца, который на войне лишился зрения, и государство не выплатило ему ни копейки компенсации. Командир просто не хочет ее выплачивать, придумывал какие-то причины и нашел ошибки в заявлении", — рассказал мужчина.

Читайте также:

По словам участников акций, они требуют обратить внимание на проблемы военнослужащих, в частности на вопросы выплат раненым защитникам, прохождения служебных процедур и взаимодействия между военными и командованием.

Митинг в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

Также участники митинга выразили поддержку недавним изменениям в руководстве Вооруженных сил Украины. Они называют обновление командования ответом на запрос военных и шагом к укреплению армии. Поддержать участников акции пришла народный депутат Марьяна Безуглая. Она посещает подобные митинги уже не в первый раз.

Протест в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

Акции проходят не только в столице, но и в других городах Украины. Участники призывают к реформированию оборонной сферы и уделению большего внимания потребностям военных.

Журналистка Новини.LIVE Марта Байдака сообщает, что митинг также проходит во Львове. Участники акции положительно восприняли решение об изменении Главнокомандующего ВСУ — назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. В то же время протестующие продолжают требовать назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. На плакатах митингующих появились новые лозунги. Среди них, в частности, — "Да, но верните Федорова".

Митинг во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Протест во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Также журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер сообщает, что акция продолжается в Одессе. Настроения участников митинга схожи — большинство из них подчеркивает необходимость назначения Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Протест в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

Митинг в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

"Я пришла сюда, потому что хочу, чтобы Украина развивалась в положительном направлении. За то время, пока Михаил Федоров работал, мы увидели реальные качественные изменения. Я хочу, чтобы эти изменения продолжались и в дальнейшем, поэтому поддерживаю его назначение на должность министра обороны", — сказала участница митинга Елена.

Новини.LIVE сообщали, что в ряде городов Украины пятый день подряд проходили митинги в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны. Участники акций выходили на улицы, призывая власть прислушаться к их требованиям. В частности, пикеты прошли в Киеве, Запорожье, Львове и Одессе.

Новини.LIVE писали, что тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову занять новую должность. По словам главы государства, все кадровые решения будут официально оформлены уже завтра.