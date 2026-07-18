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Главная Новости дня В Генштабе раскрыли причину выговора командиру "Волков Да Винчи" Филимонову

В Генштабе раскрыли причину выговора командиру "Волков Да Винчи" Филимонову

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 18:49
Генеральный штаб объяснил причину выговора командиру "Волков Да Винчи" Сергею Филимонову
Сергей Филамонов. Фото: "Радио Свобода"

Командира 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем Сергея Филимонова привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования. В Генштабе отметили, что проверка касалась событий с участием военнослужащих подразделения, произошедших в мае 2026 года.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Филимонова привлекли к дисциплинарной ответственности

По данным Генштаба, служебное расследование продолжалось с мая этого года и касалось возможных противоправных действий военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

По его результатам приказом главнокомандующего ВСУ от 27 июня 2026 года № 270 командира батальона майора Сергея Филимонова привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Генштабе уточнили, что речь идет о событии, произошедшем 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона.

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Им было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также о хулиганстве.

В Генштабе объяснили причину взыскания

По результатам служебной проверки было установлено, что Сергей Филимонов якобы допустил нарушение требований Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины.

При этом дисциплинарные взыскания были наложены не только на командира батальона, но и на других военнослужащих этого подразделения.

У Генштабі розкрили причину догани командиру "Вовків Да Вінчі" Філімонову - фото 1
Заявление Генштаба ВСУ. Скриншот: Генштаб ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил, что получил дисциплинарное взыскание от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Причины выговора Филимонов пока не раскрывал.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский изучает возможность кадровых изменений в руководстве Вооруженных сил Украины. В ближайшее время глава государства намерен встретиться с военными командирами и потенциальными претендентами на должность главнокомандующего.

ВСУ Генштаб ВСУ Александр Сырский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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