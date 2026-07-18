Сырский вынес выговор командиру "Волков Да Винчи"

Сергей Филимонов. Фото: "Громадське"

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил, что получил выговор от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Причины такого решения он не уточнил.

Об этом Сергей Филимонов написал в своем Telegram, передает Новини.LIVE.

Филимонов сообщил о выговоре

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынес ему выговор. Никаких подробностей относительно оснований для такого решения военный не привел.

В то же время батальон "Волки Да Винчи" в последние дни оказался в центре общественного внимания. Именно в этом подразделении служил Дмитрий Козятинский, который после отставки министра обороны Михаила Федорова призвал украинцев выходить на акции протеста.

Заявление Сергея Филимонова. Скриншот: Сергей Филимонов/Telegram

Позже начальница медицинской службы батальона Алина Михайлова заявила о якобы попытках оказания давления на военнослужащих из-за их публичной поддержки митингов.

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Заявление Алины Михайловой. Скриншот: Alina Mykhailova/Facebook

СМИ сообщили об обращении в поддержку Сырского

Кроме того, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что командирам украинских бригад якобы поручили до 17:00 18 июля записать и обнародовать видеообращение в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Заявление Сергея Стерненко. Скриншот: STERNENKO/Telegram

Новини.LIVE писали, что в Киеве продолжается митинг, участники которого призывают власть пересмотреть решение об отставке Михаила Федорова и продолжить начатые им реформы. Участники акции собираются здесь уже несколько дней подряд, требуя восстановить Михаила Федорова в исполнении обязанностей министра. В то же время часть протестующих также призывает к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, по информации издания Financial Times, рассматривает возможность кадровых изменений в руководстве Вооруженных сил Украины, возглавляемых Александром Сырским. Для этого глава государства планирует провести встречи с военными командирами и возможными кандидатами на должность главнокомандующего