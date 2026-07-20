В Генштабе опровергли увольнение Сырского

Александр Сырский. Фото: Facebook/Александр Сырский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявили в Генштабе, передает Новини.LIVE.

В Генштабе назвали информацию об увольнении Сырского фейком

Генерал Александр Сырский продолжает исполнять обязанности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Также в ведомстве отметили, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов остается на своей должности и выполняет все возложенные на него функции.

В то же время в Генеральном штабе напомнили, что увольнение с таких должностей возможно исключительно на основании соответствующего указа Президента Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что провел беседы с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам главы государства, по итогам этих консультаций должны быть выработаны дальнейшие решения относительно развития украинской армии.

Как сообщали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно посещает самые сложные участки фронта и проводит рабочие совещания непосредственно с командирами подразделений. Во время таких поездок он оценивает оперативную обстановку, определяет потребности военных и принимает решения по усилению обороны на самых горячих направлениях.