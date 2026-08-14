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Главная Новости дня Сотрудники ДБР задержали офицера ТЦК, избившего подчиненного

Сотрудники ДБР задержали офицера ТЦК, избившего подчиненного

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Дата публикации 14 августа 2026 18:17
Сотрудники ГБР задержали офицера ТЦК, жестоко избившего подчиненного
Сотрудники ДБР задержали офицера ТЦК. Фото: ДБР

Сотрудники ГБР задержали старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области, который в состоянии алкогольного опьянения избил 45-летнего подчиненного. Из-за полученной травмы пострадавшему потребовалась операция. Самому офицеру предъявили подозрение в злоупотреблении служебным положением в условиях военного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Избиение подчиненного

Инцидент произошел внутри помещения районного военкомата во время выполнения солдатом служебных обязанностей. Офицер в нетрезвом состоянии приехал на объект посреди ночи и решил «воспитать» солдата, который в это время нес службу в наряде.

"Он унижал подчиненного и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного сочленения", — рассказали в ГБР.

Факт нахождения нападавшего в состоянии алкогольного опьянения подтвердила экспертиза.

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"Нахождение офицера в состоянии алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования —"0,69 промилле алкоголя", — добавили в ГБР.

В Франковской области задержали офицера ТЦК, жестоко избившего подчиненного - фото 1
Пострадавший военнослужащий. Фото: ГБР

Задержание фигуранта дела

Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение и сразу направили на операционный стол. Детективы ГБР уже провели следственные эксперименты, изъяли внутреннюю документацию воинской части и объявили задержанному старшему лейтенанту официальное подозрение.

"Офицера задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения", — отметили в ведомстве.

За это офицеру ТЦК и СП грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Ужгородский городской районный суд отправил за решетку без права на освобождение под залог двух бывших руководителей одного из ТЦК и СП в Закарпатье. При этом проблемы в закарпатских ТЦК выявлялись и ранее. У предыдущего областного руководителя ТЦК после обысков СБУ изъяли крупные суммы наличных в иностранной валюте.

Также мы сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в последнее время правоохранители стали лучше реагировать на злоупотребления со стороны сотрудников ТЦК и СП. Они возбуждают уголовные дела, а несколько нарушителей из ТЦК даже попали в СИЗО.

ГБР издевательства ТЦК и СП задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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