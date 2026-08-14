Працівники ДБР затримали офіцера ТЦК, який жорстоко побив підлеглого

Працівники ДБР затримали офіцера ТЦК. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП Івано-Франківської області, який у стані алкогольного сп'яніння побив 45-річного підлеглого. Через отриману травму потерпілому знадобилася операція. Самому офіцеру висунули підозру у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Побиття підлеглого

Інцидент стався всередині приміщення районного військкомату під час виконання солдатом службових обов'язків. Офіцер напідпитку приїхав на об'єкт посеред ночі та вирішив "виховати" солдата, який у цей час ніс службу в наряді.

"Він принижував підлеглого та застосував до нього фізичну силу. У результаті військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання", — розповіли у ДБР.

Факт перебування нападника під дією алкоголя підтвердила експертиза.

Читайте також:

"Перебування офіцера у стані алкогольного сп’яніння підтвердили свідки та результати освідування — "0,69 проміле алкоголю", — додали у ДБР.

Потерпілий військовослужбовець. Фото: ДБР

Затримання фігуранта справи

Потерпілого госпіталізували до найближчого медичного закладу та одразу направили на хірургічний стіл. Детективи ДБР уже провели слідчі експерименти, вилучили внутрішню документацію військової частини та оголосили затриманому старшому лейтенанту офіційну підозру.

"Офіцера затримали та повідомили йому про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану", — зазначили у відомстві.

За це офіцер ТЦК та СП може отримати до 12 років ув'язнення.

Як писали Новини.LIVE раніше, Ужгородський міськрайонний суд відправив за ґрати без права на внесення застави двох колишніх очільників одного з ТЦК та СП на Закарпатті. При цьому проблеми в Закарпатських ТЦК виявляли й раніше. У попереднього обласного очільника ТЦК після обшуків СБУ вилучили великі суми готівки в іноземній валюті.

Також ми повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що останім часом правоохоронці стали краще реагувати на зловживання з боку працівників ТЦК та СП. Вони відкривають кримінальні справи, а кілька порушників з ТЦК навіть потрапили до СІЗО.