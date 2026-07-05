В Египте археологи обнаружили затерянный город эпохи Византии

Гробницы и руины города византийской эпохи. Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Инна Буряк редактор ленты новостей

В египетской провинции Новая Долина группа археологов обнаружила заброшенный, но хорошо сохранившийся город эпохи Византии. В ходе раскопок были найдены церковь-базилика, хлебные печи и монеты, отчеканенные в IV веке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.

Найден затерянный город, существовавший во времена Византийской империи

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что это открытие раскрывает детали повседневной жизни, развития города и экономической деятельности в оазисе Дахла в IV веке, когда Египет был частью Византийской империи.

Среди раскопанных кварталов были магистрали, которые образовывали открытые площади и общественные пространства. Также в этом районе было обнаружено сильно укрепленное сооружение с толстыми оборонительными стенами и множеством домов, состоящих из прихожих и сводчатых крыш.

В начале города стоит церковь-базилика, датируемая серединой IV века. Из нее открывается вид на главные улицы и остатки двух сторожевых башен, которые использовались для защиты окрестностей. Дом Тиуса, идентифицированный как дом церковного диакона, по мнению археологов, служил домашней церковью до строительства базилики.

Археологи также обнаружили кухни, хлебные печи, каменные шлифовальные инструменты, которые использовались для приготовления пищи. Также были найдены бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также несколько золотых монет, датируемых правлением римского императора Констанция II, правившего в 337–361 годах.

Обнаружена также коллекция из около 200 фрагментов керамики, которые использовались в качестве писчего материала для переписки и других документов.

Оазис входит в Предварительный список ЮНЕСКО, хотя его планируют включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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