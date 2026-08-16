В Днепре, Полтаве и Кривом Роге прогремели мощные взрывы

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Взрывы в Днепре, Полтаве, Кременчуге и Кривом Роге прогремели прямо сейчас, в ночь на 16 июля. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Днепре, Полтаве и Кривом Роге 16 августа

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического оружия. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до окончания опасности», — говорилось в сообщении КМВА в Telegram в 01:59.

Параллельно сигнал тревоги распространился в большинстве областей Украины. Воздушные силы ВСУ в Telegram также подтвердили угрозу применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Каменского, Кременчуга и Кривого Рога.

Однако, по данным местных СМИ, взрывы примерно в 02:04 прогремели почти одновременно в Днепре, Полтаве, Кременчуге и Кривом Роге. Кстати, что касается Кривого Рога, глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил атаку.

«Город подвергается комбинированной атаке баллистическими ракетами и БПЛА.

Возможны еще выстрелы. Берегите себя», — написал он.

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