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В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация из 12 сел у границы

24 июня 2026 19:14
Эвакуация украинцев. Илюстративное фото: ЮНИСЕФ
Штин Ульяна
Редактор ленты новостей

Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации населения с приграничных территорий Черниговской области, начиная с 1 июля. Соответствующее решение было принято по просьбе военных.

Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА, передает Новини.LIVE.

Перечень общин

Эвакуацию планируется завершить в течение двух месяцев. Под эвакуацию подпадают 12 населенных пунктов в четырех территориальных общинах.

Корюковская ТГ:

  • Прибинь
  • Шишковка
  • Рудня

Городнянская ТГ:

  • Лемешевка
  • Мощенка

Новгород-Северская ТГ:

  • Воробьевка
  • Камень
  • Каменская Слобода
  • Карабаны
  • Чайкино

Семеновская ТГ:

  • Газопроводная
  • Александровка

Продление ранее объявленной эвакуации

Также принято решение о продлении обязательной эвакуации еще из семи приграничных сел, где она была введена ранее. Часть жителей уже выехала, другие письменно отказались от эвакуации.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • Сновская ТГ: Горск
  • Городнянская ТГ: Бериловка
  • Новгород-Северская ТГ: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская
  • Семеновская ТГ: Костобобров, Железный Мост

Ситуация и организация эвакуации

По данным общин и районных военных администраций, в этих населенных пунктах в настоящее время проживает около тысячи человек, среди них — 120 детей.

Власти сообщают, что алгоритм эвакуации уже отработан: определены места сбора, маршруты и транспорт. Также предусмотрено обязательное расселение людей и обеспечение временного жилья.

Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области расширили список населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры охватывают 23 села и поселка Синельниковского района, из которых в течение месяца должны выехать около 3800 детей.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Из-за постоянной угрозы жизни местные жители вынуждены покидать свои дома и переезжать в более безопасные регионы. Правоохранители и волонтеры ежедневно работают в опасных условиях, помогая людям эвакуироваться из зоны обстрелов.