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Главная Новости дня В Болгарии предполагают, что возле газопровода взорвался украинский дрон: в МИД отреагировали

В Болгарии предполагают, что возле газопровода взорвался украинский дрон: в МИД отреагировали

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 20:04
В Болгарии предполагают, что возле газопровода взорвался украинский дрон: в МИД отреагировали
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Министерство обороны Болгарии заявило, что беспилотник, который 8 августа упал вблизи села Кардам недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, скорее всего, был украинским дроном-приманкой "Майя". В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Об этом сообщили болгарское Минобороны и пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

Что заявили в Болгарии

Неизвестный беспилотник утром 8 августа нарушил воздушное пространство Болгарии и взорвался примерно в километре от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

Инцидент произошел в районе бывшего пограничного пункта «Кардам». После падения специалисты провели первичный анализ обломков беспилотника.

В Министерстве обороны Болгарии заявили, что характер обломков указывает на возможное использование дрона-приманки "Майя".

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"Скорее всего, речь идет о дроне-приманке "Майя". Этот тип дронов широко используется Вооруженными силами Украины", — говорится в сообщении болгарского ведомства.

В то же время в министерстве отметили, что пока нет оснований считать инцидент преднамеренным.

Что говорят в Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев поддерживает контакт с болгарской стороной для установления всех обстоятельств происшествия.

"Можем точно сказать, что Силы обороны Украины умышленно не направляли никаких средств в сторону Болгарии", — подчеркнул Тихий.

По его словам, Украина сейчас выясняет технические обстоятельства инцидента и готова в полной мере сотрудничать с Болгарией для установления всех подробностей.

Тихий также заявил, что первопричиной подобных инцидентов является война России против Украины, которая, по его словам, представляет угрозу не только для украинцев, но и для других стран региона.

"Как можно более быстрое завершение войны критически важно для обеспечения безопасности региона", — отметил представитель МИД.

Что известно о дроне "Майя"

Дроны-приманки используют для имитации реальных ударных беспилотников, чтобы заставить противовоздушную оборону обнаруживать и перехватывать ложные цели.

В то же время болгарское Минобороны пока говорит лишь о предварительных результатах анализа обломков. Окончательные обстоятельства того, откуда прилетел беспилотник, почему он оказался в воздушном пространстве Болгарии и что стало причиной его взрыва, должны быть установлены в ходе дальнейшего расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа в Болгарии взорвался неизвестный беспилотник вблизи Трансбалканского газопровода. Обломки упали примерно в 100 метрах от границы с Румынией и примерно в километре от болгарской компрессорной станции. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 июня Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Стороны обсуждали развитие двустороннего сотрудничества, энергетическую безопасность и подготовку украинско-болгарских консультаций. В частности, Зеленский предложил начать работу над специальным соглашением в формате Drone Deal.

 

Болгария дроны Георгий Тихий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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