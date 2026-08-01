В ближайшие дни цены на дизельное топливо могут достичь 100 грн за литр: эксперт назвал причину

Автомобиль на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Стоимость дизельного топлива в Украине в ближайшие дни может вырасти до 100 гривен за литр. Причиной этого является сокращение поставок из-за заблокированных портов и рост оптовых цен, которые уже превышают розничные. В то же время бензин А-95, по прогнозам, будет дорожать медленнее.

Об этом в эфире День.LIVE заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Из-за блокады портов и дефицита топлива дизель может подорожать

По словам эксперта, ситуация на рынке дизельного топлива остается значительно сложнее, чем с бензином. Он пояснил, что из-за блокады портов Украина потеряла около 20–25% поставок, а оптовые цены уже превышают розничные.

"В ближайшие дни мы можем достичь отметки в 100 гривен. Сейчас это выглядит весьма вероятно, особенно с учетом того, что у нас закрыты порты. Через них проходило дополнительные 20–25% поставок", — сказал Шевчишин.

Аналитик отметил, что в настоящее время сети АЗС фактически работают без маржи, однако рано или поздно будут вынуждены повысить цены. По его словам, премиальные сети могут добавить к стоимости дизельного топлива еще несколько гривен.

В то же время ситуация с бензином, по мнению эксперта, более стабильна.

"А-95, скорее всего, останется ниже отметки в 100 гривен. На премиальных АЗС его стоимость может достичь около 92 гривен за литр", — отметил он.

Шевчишин также предупредил, что подорожание дизельного топлива особенно болезненно ударит по аграриям в период уборки урожая, что впоследствии может отразиться и на стоимости продуктов питания.

Кроме того, эксперт призвал правительство временно отменить требование об обязательном добавлении биоэтанола в бензин, ведь это, по его словам, дополнительно увеличивает цену топлива.

"Биоэтанол стоит на 10–30 долларов дороже при закупке. Это добавляет примерно полгривны или гривну к цене. Хотелось бы это временно отменить, пока мы находимся в состоянии турбулентности ценовой политики", — подчеркнул аналитик.

Напомним, 12 июля Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти. Такое решение вызвало опасения относительно перебоев с поставками сырья и возможного роста мировых цен на нефть и топливо.

Также The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников сообщила, что Иран рассматривал возможность нанести символический баллистический удар по одному из украинских морских портов. По данным издания, после дипломатических контактов между Киевом и Тегераном от этого сценария отказались, что помогло избежать дальнейшей эскалации. Эти события стали одним из факторов, усиливших обеспокоенность по поводу безопасности морской логистики и стабильности мирового нефтяного рынка.